拜登總統光顧紐約知名餐廳 鬧區封路 交通大堵塞

拜登總統（中）與女兒艾希莉（白衣者）等人用餐後離開餐廳。（美聯社）

拜登 總統（Joe Biden）與家人周日晚間抵達紐約市 ，並前往市區一家高級餐廳共進晚餐，由於警方封鎖了鬧區中多條主要幹道，造成交通堵塞與混亂，昨晚X平台（昔稱推特）上出現大量紐約市民抱怨塞車的貼文。

拜登總統與第一夫人吉兒（Ashley Biden）、女兒艾希莉（Ashley Biden）等人，周日搭乘空軍一號離開白宮，後降落在紐約甘迺迪機場。

一行人由警方開道，直赴位於格林威治村的義大利餐廳「Il Cantinori」；這是一家名流雲集的餐廳，珍妮佛安妮斯頓、李察吉爾、湯姆克魯斯、莎拉潔西卡派克等明星都是該店常客。

拜登一家抵達時，餐廳中的客人都站起來為拜登鼓掌。

每日郵報與美聯社報導，拜登一家據信是為其22歲的孫女芬尼根（Finnegan）慶祝生日；芬尼根甫於本月9日滿23歲，她是拜登次子杭特（Hunter Biden）的次女，不過近來陷入官司風波的杭特並沒有現身。