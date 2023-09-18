拜登總統光顧紐約知名餐廳 鬧區封路 交通大堵塞
拜登總統（Joe Biden）與家人周日晚間抵達紐約市，並前往市區一家高級餐廳共進晚餐，由於警方封鎖了鬧區中多條主要幹道，造成交通堵塞與混亂，昨晚X平台（昔稱推特）上出現大量紐約市民抱怨塞車的貼文。
拜登總統與第一夫人吉兒（Ashley Biden）、女兒艾希莉（Ashley Biden）等人，周日搭乘空軍一號離開白宮，後降落在紐約甘迺迪機場。
一行人由警方開道，直赴位於格林威治村的義大利餐廳「Il Cantinori」；這是一家名流雲集的餐廳，珍妮佛安妮斯頓、李察吉爾、湯姆克魯斯、莎拉潔西卡派克等明星都是該店常客。
拜登一家抵達時，餐廳中的客人都站起來為拜登鼓掌。
每日郵報與美聯社報導，拜登一家據信是為其22歲的孫女芬尼根（Finnegan）慶祝生日；芬尼根甫於本月9日滿23歲，她是拜登次子杭特（Hunter Biden）的次女，不過近來陷入官司風波的杭特並沒有現身。
拜登此行是為了參加19日開議的聯合國大會，近來因拜登移民政策而湧入的無證移民潮，在紐約市成為爭議話題，並使紐約市長亞當斯（Eric Adams）與聯邦政府之間的關係變得緊張。
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