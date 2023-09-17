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裘莉有意搬到紐約 竟是為了報復小布再使毒招？

記者蘇詠智／即時報導
安琪莉娜裘莉被傳又有新招來對付撕破臉的昔日伴侶。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉被傳又有新招來對付撕破臉的昔日伴侶。（路透資料照片）

布萊德彼特與安琪莉娜裘莉婚變鬧了7年，近期被傳已經要正式離婚，從此可以各走各路。兩人早先為了小孩監護權與財產分配僵持不下，現在看來孩子們應該會由她獨自取得監護權、布萊德彼特有探視權，雖然小布對友人表示自己還是勝利，迫不及待想趕快走入人生的下一頁，並且花時間和孩子們重新培養感情，然而裘莉被稱才沒有那麼容易認輸，還有新招來對付這位前夫。

八卦刊物「Heat」雜誌報導，裘莉愈來愈常待在紐約，還已經在找房子，準備帶著孩子們從美國西岸搬到東岸。從洛杉磯到紐約，坐飛機也要5個多小時，都超過從台灣飛到泰國或新加坡的時數，裘莉此舉用意很清楚，就是想要讓布萊德彼特沒那麼容易跟孩子們碰到面，就不想讓他們再有機會修補感情。

況且「Heat」雜誌稱布萊德彼特覺得在紐約很不方便，並沒有很喜歡待在那裡，裘莉就偏要把小孩一起帶去紐約，而且想到可以脫離小布主要生活範圍的洛杉磯一帶，就相當興奮，早先她就曾透露過，倘若不是小布很堅持不要跟小孩子離太遠，她是希望能帶他們世界各地輪流住一遭，想打開他們的視野，不要只侷限在美國，現在她雖然還是與孩子們住在美國，卻已經離小布幾乎一整個美國大陸的距離，又能夠達成報復手段，不禁愈想愈得意。

有趣的是，如果裘莉真的帶小孩落腳紐約，就和湯姆克魯斯前妻凱蒂荷姆絲、獨生愛女蘇蕊一樣是「大蘋果」的一分子，當年湯凱生了蘇蕊之後沒兩個月，布裘也生下長女喜蘿，兩個女生都是超級巨星的愛女，從小就被互相比較，儘管始終沒什麼來往。若是兩位巨星千金都住在紐約，勢必成為狗仔追逐、各方品頭論足的焦點。

安琪莉娜裘莉（中）傳有意帶著孩子們搬到紐約居住。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉（中）傳有意帶著孩子們搬到紐約居住。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉（左）與布萊德彼特的恩愛模樣，只能存在回憶中，現在關係仍陷谷底。（路...
安琪莉娜裘莉（左）與布萊德彼特的恩愛模樣，只能存在回憶中，現在關係仍陷谷底。（路透資料照片）
布萊德彼特期待和小孩重新修補關係。（路透資料照片）
布萊德彼特期待和小孩重新修補關係。（路透資料照片）

裘莉 小布 布萊德彼特

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