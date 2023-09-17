我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安排拜習會？王毅突與蘇利文舉行多輪會晤

率先復工錄節目 茱兒芭莉摩哭著道歉

前往華府明演說 侯友宜：將提出「3Ｄ」戰略

特派記者侯俐安／新澤西17日電
國民黨總統參選人侯友宜今天啟程華府。記者侯俐安／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今天啟程華府。記者侯俐安／攝影

國民黨總統參選人侯友宜今天啟程前往華府，18日上午將在布魯金斯研究院發表演說，並將提出「三Ｄ」戰略。侯友宜17日上午受訪時表示，他在國防政策中強調「台海安定、台灣安全、世界安心」，能力要提升外、也要加強對話，更重要的是，要扮演和平促進者、風險降低者，希望雙管齊下台海穩定，保護台灣安全。

侯友宜在布魯金斯研究院提出「三Ｄ」戰略，分別為嚇阻（deterrence）、對話（dialogue）、降低緊張（de-escalation）。此為融合過去國民黨前主席江啟臣提出「二Ｄ戰略」為deterrence（嚇阻）、dialogue（對話），國民黨主席朱立倫則提出防禦（defense）、對話（dialogue）。

對於媒體提問深藍群眾不贊成大幅增加經費，擔心窮兵黷武將招來戰事。侯友宜說，用交流增進理解、用實力確保和平，這是不變的原則才能，讓台灣安定、台灣安全。

針對民眾黨主席柯文哲傳出將二度訪美，他說訪美沒辦法了解，所以無法評論。至於是否侯、柯兩人，10月就能坐下來談合作？侯說，他和柯過去為雙北市政交流，面對這次總統大選，一定會努力往前走。他是國民黨總統參選人，「我會結合所有力量，一起贏得勝選」。

另外，侯友宜昨晚在新澤西橋宴，這次僑胞非常熱情，尤其他們非常愛中華民國、愛台灣所有人民，每到各地都有很多民意代表來參與。

這次也有美國眾議員來參加僑宴，聯邦眾議員培恩與侯同桌，對於兩人聊了什麼。侯友宜說，眾議員對中華民國非常支持，也對僑胞熱情感到感動。昨天聊了一下，他非常關心台灣、給予祝福，希望能夠在總統大選順利。

侯友宜 國民黨 眾議員

上一則

紐約市新收容12.5萬無證客 全美最多

下一則

龍應台：善意+信任是兩岸解藥 和平才是世界最高價值

延伸閱讀

侯友宜會紐約台青 多數人關心台海問題 侯下廚秀手藝

侯友宜會紐約台青 多數人關心台海問題 侯下廚秀手藝
侯友宜：台灣安全不能指望他人、全民防衛意識不夠

侯友宜：台灣安全不能指望他人、全民防衛意識不夠
紐約台青38歲要退休 侯友宜：我66歲還在找工作

紐約台青38歲要退休 侯友宜：我66歲還在找工作
侯友宜18日在華府智庫演說 擬對兩岸國防提出3D戰略

侯友宜18日在華府智庫演說 擬對兩岸國防提出3D戰略

熱門新聞

(讀者提供)

怎麼了？紐約布碌崙華婦當街撒錢 鈔票落滿街

2023-09-13 12:21
紐約市地鐵發生大規模破壞事件，共計36輛列車的78扇窗戶被人蓄意打碎。(MTA提供)

一夜之間 紐約36輛地鐵、78扇窗被砸碎…這條線全停了

2023-09-13 17:00
一對來自上州的華裔夫婦被指在紐約市及周邊多家按摩店經營賣淫業務，致使大量婦女受害，妻子甚至親自上陣賣淫。圖為紐約市警此前查封的一家按摩店。（本報資料照片）

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

2023-09-15 07:30
網紅Casey Neistaty用腳試探曼哈頓破碎的人行道，竟然露出洞穴。(截取自TikTok)

一踩就塌 曼哈頓人行道破洞 底下空間竟有臥室大

2023-09-14 16:05
26歲女嫌張曉寧14日在皇后區高等法院出庭，法官定罪為非預謀殺人，並量刑23年，但是張曉寧以辦案程序又誤為由，拒絕該量刑。(本報檔案照)

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

2023-09-15 12:15
紐約州長霍楚13日表示，新疫苗15日(周五)將在全州範圍內提供，由於新冠感染人數逐步飆升，建議六個月及以上人士都及時接種。(州長辦公室提供)

最新補強針紐約周五開打…新冠感染飆升 這些人快接種

2023-09-13 16:10

超人氣

更多 >
1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁

1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁
容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票

容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票
918起司漢堡日 溫蒂只賣1美分 麥當勞、漢堡王也有優惠

918起司漢堡日 溫蒂只賣1美分 麥當勞、漢堡王也有優惠
理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由

理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由
避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券

避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券