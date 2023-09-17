前往華府明演說 侯友宜：將提出「3Ｄ」戰略

國民黨總統參選人侯友宜今天啟程華府。記者侯俐安／攝影

國民黨 總統參選人侯友宜 今天啟程前往華府，18日上午將在布魯金斯研究院發表演說，並將提出「三Ｄ」戰略。侯友宜17日上午受訪時表示，他在國防政策中強調「台海安定、台灣安全、世界安心」，能力要提升外、也要加強對話，更重要的是，要扮演和平促進者、風險降低者，希望雙管齊下台海穩定，保護台灣安全。

侯友宜在布魯金斯研究院提出「三Ｄ」戰略，分別為嚇阻（deterrence）、對話（dialogue）、降低緊張（de-escalation）。此為融合過去國民黨前主席江啟臣提出「二Ｄ戰略」為deterrence（嚇阻）、dialogue（對話），國民黨主席朱立倫則提出防禦（defense）、對話（dialogue）。

對於媒體提問深藍群眾不贊成大幅增加經費，擔心窮兵黷武將招來戰事。侯友宜說，用交流增進理解、用實力確保和平，這是不變的原則才能，讓台灣安定、台灣安全。

針對民眾黨主席柯文哲傳出將二度訪美，他說訪美沒辦法了解，所以無法評論。至於是否侯、柯兩人，10月就能坐下來談合作？侯說，他和柯過去為雙北市政交流，面對這次總統大選，一定會努力往前走。他是國民黨總統參選人，「我會結合所有力量，一起贏得勝選」。

另外，侯友宜昨晚在新澤西橋宴，這次僑胞非常熱情，尤其他們非常愛中華民國、愛台灣所有人民，每到各地都有很多民意代表來參與。

這次也有美國眾議員 來參加僑宴，聯邦眾議員培恩與侯同桌，對於兩人聊了什麼。侯友宜說，眾議員對中華民國非常支持，也對僑胞熱情感到感動。昨天聊了一下，他非常關心台灣、給予祝福，希望能夠在總統大選順利。