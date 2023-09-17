紐約1托育中心1歲男嬰亡、3嬰送醫 疑因毒品中毒

紐約市布朗克斯區居家托育中心「神聖嬰孩」（Divino Niño）所在地外觀。（取材自Google Maps）

紐約市 居家托育中心疑似發生中毒事件，一名一歲男嬰身亡，另外三名嬰幼兒送醫，警方現場尋獲非法製毒分裝工具。

英國衛報引述美國廣播公司紐約分台WABC報導，當地時間15日下午2時40分，紐約市布朗克斯區（Bronx）消防局接獲通報，居家托育中心「神聖嬰孩」（Divino Niño）部分幼兒飯後午睡時出現心臟驟停和意識不清等狀況，後續一歲男嬰多明尼克（Nicholas Dominici）不治身亡，另外兩名分別兩歲和八個月大幼兒送醫治療後並無大礙。

NEWS: A 1-year-old boy is dead and three other children hospitalized after possibly ingesting fentanyl at a Bronx day care center Friday afternoon, police sources said.



The horrific scene unfolded around 2:40 p.m. at Divino Nino on Morris Avenue in the Kingsbridge… pic.twitter.com/d2iuDkpbVU — LWNC (@LwncNews) 2023年9月16日

而當天稍晚，中心另一名兩歲男童回家後昏昏欲睡、沒有反應，緊急送醫接受鴉片解毒劑納洛酮（Narcan）治療後救回一命。

消防局檢驗中心環境並未發現有害物質，隨後檢警取得搜索令，並在屋內發現藥頭分裝大量毒品 時常用的壓力機，初步懷疑幼童長時間暴露鴉片類藥物環境導致中毒。

紐約市當局將對多明尼克進行屍檢確定死因，同時採檢其他幼童的尿液及血液確定是否含有毒物質。

*⃣ Divino Niño Daycare in Kingsbridge, Bronx, where four children overdosed on fentanyl yesterday - one fatally - was evidently being used as a pill mill, i.e. to package illegal narcotics.



The speaker is Chief of Detectives Joe Kenny. pic.twitter.com/SVmC4jtERc — Crime in NYC (@CrimeInNYC) 2023年9月16日

目前尚未確定具體案情，不過紐約市衛生局長維森（Ashwin Vasan）表示，當局認為受害幼童曾經接觸「強效的有毒物質」。

消息指出，「神聖嬰孩」甫通過市府稽查，中心兩名負責人正在接受訊問。