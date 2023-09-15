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側記／華商會現場等侯友宜現身 警察市長與媒體的諜對諜

記者邢易霖 / 紐約即時報導
正在紐約訪問的國民黨總統參選人侯友宜，今晚與紐約市長艾瑞克.亞當斯經朋友安排下巧遇，亞當斯市長與侯友宜一樣，都是警察出身，同樣明年也將面臨選舉的挑戰，兩人見面相互打氣、加油，互助成功。(侯友宜辦公室提供)
正在紐約訪問的國民黨總統參選人侯友宜，今晚與紐約市長艾瑞克.亞當斯經朋友安排下巧遇，亞當斯市長與侯友宜一樣，都是警察出身，同樣明年也將面臨選舉的挑戰，兩人見面相互打氣、加油，互助成功。(侯友宜辦公室提供)

國民黨總統選舉提名侯友宜訪問紐約與市長亞當斯「巧遇」的安排，極為低調。記者得到消息知道亞當斯市長將出席一場活動，在現場守候，但亞當斯在活動後快速離去，但兩位「警察市長」還是短暫相見。

15日晚7時左右，記者參與在法拉盛君豪酒樓舉行的紐約華人總商會成立33周年慶典暨第17屆理事就職典禮。到場嘉賓眾多，市長亞當斯當天下午發出的行程中有出席商會活動的安排。由於有傳言亞當斯將在出席活動期間，與國民黨總統參選人侯友宜見面，記者從8時左右便一直在現場守候，希望拍到侯、亞兩人相見照片。

晚宴遲遲未開始，記者在8時從華人總商會會長那裡確認，市長亞當斯已確認出席就職典禮並發言。收到消息後，記者便開始尋找有利地形，觀察周圍人士。第一時間觀察所有入口，努力找到一個入口，以便堵到兩人可能在大堂握手的照片；記者詢問酒樓負責人及現場勘查了解到，當時酒樓所有入口都是開放的，樓下還開放兩扇門，一扇門通往北面的羅斯福大道，客人可從樓下電梯進入酒樓；另一扇門通往西面的緬街，客入可以進入。

確認好入口後，記者選一張靠近電梯的桌子坐下等待。隨著出席典禮的人越來越多，人人都站起來互相拍照，此時記者的手機僅剩20%的電量，擔心到時無法拍照，於是去酒樓前台給手機充電；一邊充電，還要一邊四處張望，以免侯友宜和亞當斯兩位大人物從眼皮底下滑過去。此時舞台上商會的負責人和嘉賓還在一個接一個致辭。

在人群中一個個掃視中，記者突然看到有兩個外國人戴著對講機在人群中穿梭。於是立刻跟了過去，直覺告訴應該是有重要來客，其次，記者在跟隨的過程中注意到有幾個包房的門是打開的，裡面有一些工作人員在收拾，於是並走進查看是否有侯友宜的身影，可惜包房並沒有在接待客人。隨即，保鏢突然不見了，慌亂之下，記者走到徐洲附近觀察，看看侯友宜又出現，此時的時間是8時45分。

就在此時，記者突然發現有一個女子走路匆忙，身後跟著一個戴耳機的保鏢和一個餐廳的負責人，緊跟上去，一直走到一個偏門，是一個安全出口的位置。意識到，這應該是市長或者侯友宜上來的位置，隨後為了確認，馬上找餐廳負責人詢問，他告訴記者，「等一會，亞當斯會從那扇門進來。」

記者就一直堅守在安全出口的位置，此時手機的電量還剩5%，突然，門開了，大家還在一聲聲慶祝中沒有發現市長已經到了，我立刻衝到舞台前，舉起手機，用最後的一點電量，留下市長的照片。拍照完以後，記者坐在距離亞當斯10米不到的位置，開始留意亞當斯身邊的人，看看侯友宜會不會出現在亞當斯身旁講話。同時，也有留意電梯口，時刻觀察有沒有侯友宜的身影。

亞當斯9時10分到達的會場，於9時45分上台發表講話。這期間，記者觀察並沒有發現侯友宜的身影，直到亞當斯發言完畢，記者會到座位上休息時，開始有陸續的人退場，依舊沒有見到侯友宜的身影。但此事，還抱有一絲希望，亞當斯發言不久以後在保鏢的帶領下退場，他從安全出口離開會場。記者隨之做電梯跟到地下車庫，但發現車輛人員都已經撤退，之後又做電梯到一樓羅斯福大道門口，並沒有發現侯友宜和亞當斯說話，也未見其身影。

原來，亞當斯甩掉記者以後，在法拉盛一處街道旁，簡短巧遇了侯友宜，兩位警察市長惺惺相惜，互道加油。

亞當斯 侯友宜 法拉盛

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