侯友宜、紐約市長亞當斯 法拉盛簡短巧遇

正在紐約訪問的國民黨總統參選人侯友宜，今晚與紐約市長艾瑞克.亞當斯經朋友安排下巧遇，亞當斯市長與侯友宜一樣，都是警察出身，同樣明年與後年都要面臨選舉的挑戰，兩人見面相互打氣、加油，互助成功。(侯友宜辦公室提供)

國民黨 總統參選人侯友宜 紐約行柳暗花明，今天出現亮點。侯上午和地主紐約市 長亞當斯進行了一場不對外公開、被形容為「簡短巧遇」的會面。這場會面原本並不在侯競辦公布的行程中，蔡英文總統以及副總統賴清德先後過境紐約時，亞當斯也未與他們見面。

亞當斯是警察出身，以新科技打擊犯罪致力讓紐約市犯罪率下降，打擊犯罪也是侯友宜的競選主軸之一，警察惜警察，兩人在紐約皇后區法拉盛相見歡，也分享對犯罪防制、城市治理的看法。

侯友宜在美東時間15日晚間於紐約喜運來餐廳參與僑宴，現場席開40桌、400人擠滿現場，場面非常熱鬧，現場支持者揮舞國旗齊呼「下架民進黨」，給予侯友宜熱情的支持與鼓勵。

僑宴進行到一半，大約晚間8點半左右，侯以另有行程為由先行離開，但事實上侯友宜在國民黨副主席夏立言、立委江啟臣等人陪同下，一行低調驅車前往法拉盛，準備會見紐約市長亞當斯。

侯友宜到紐約原本就希望與亞當斯會面，但亞當斯方面一直未同意，沒想到就在侯友宜抵達紐約會見紐約市警 察局長卡班以後不久，在有力人士的居間協調下峰迴路轉，促成了這場「警察惜警察」的警察兄弟會。

侯友宜驅車前往的同時，亞當斯正在君豪飯店的一場餐會上致詞，本報系記者事先掌握訊息，在現場全程緊盯，但亞當斯在致詞前後都沒有任何與侯友宜會面的安排，也沒有人看到侯到現場。亞當斯致詞離開時，特意從逃生的小樓梯離開，記者緊追採訪卻被隨扈擋下。亞當斯則在隨後與侯友宜「簡短巧遇」。

今年3月蔡英文過境美國東西岸，根據世界日報報導，當時第一場公開僑宴中，作為地主的紐約州長霍楚和紐約市長亞當斯並未出席，而是隔著哈德遜河的新澤西州州長墨菲出席。賴清德8月出訪友邦巴拉圭，去程過境紐約時，亞當斯也未出現在僑宴。