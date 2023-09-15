侯友宜訪紐約警局 盼借鏡800萬人口大城治安經驗

侯友宜與紐約市警局長長卡班合照。(紐約市警局提供)

國民黨總統參選人侯友宜 紐約參訪第二站到紐約市 警局參訪全世界最具規模的「情資整合即時打擊聯合指揮中心」，由新任紐約市警察局長卡班(Edward Caban)接待。為了因應即將舉行的聯合國大會，紐約維安全面提升，原有預計將有警車替侯友宜開道，也全面取消。

影片來源: 記者張心/攝影

侯友宜此行訪美由泛藍人士與在地僑界牽線促成，紐約市警局則是透過國民黨副主席夏立言牽線，在華裔律師莫虎安排之下成行。莫虎是紐約市前副警察局長，退休多年、多次來台，更曾與台灣警政署交流。隨行藍營人士表示，侯友宜參訪紐約市警局，除了考量侯友宜警察背景，紐約有800萬人口，也盼能借鏡治安經驗。

由於市長亞當斯 （Adams）也是警察出身，曾傳出侯將與亞當斯見面。侯友宜上午表示，紐約市治安複雜、新北也是大城市，如何在實務上建構快速有利、讓社會安定的指揮中心，如何應用到各大城市，了解其功能性是此行目的，「不是見誰或不見誰」。