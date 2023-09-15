侯友宜訪紐約警局 盼借鏡800萬人口大城治安經驗
國民黨總統參選人侯友宜紐約參訪第二站到紐約市警局參訪全世界最具規模的「情資整合即時打擊聯合指揮中心」，由新任紐約市警察局長卡班(Edward Caban)接待。為了因應即將舉行的聯合國大會，紐約維安全面提升，原有預計將有警車替侯友宜開道，也全面取消。
影片來源: 記者張心/攝影
侯友宜此行訪美由泛藍人士與在地僑界牽線促成，紐約市警局則是透過國民黨副主席夏立言牽線，在華裔律師莫虎安排之下成行。莫虎是紐約市前副警察局長，退休多年、多次來台，更曾與台灣警政署交流。隨行藍營人士表示，侯友宜參訪紐約市警局，除了考量侯友宜警察背景，紐約有800萬人口，也盼能借鏡治安經驗。
由於市長亞當斯（Adams）也是警察出身，曾傳出侯將與亞當斯見面。侯友宜上午表示，紐約市治安複雜、新北也是大城市，如何在實務上建構快速有利、讓社會安定的指揮中心，如何應用到各大城市，了解其功能性是此行目的，「不是見誰或不見誰」。
至於侯參訪的紐約市警察局「情資整合即時打擊聯合指揮中心」，是紐約市警察局於2005年7月以1100萬美元經費設立，採購IBM設計的情資整合系統，蒐集各類犯罪資料庫，作為整合、分析和運用。綜合資料顯示，這份大數據資料庫有包含500萬筆紐約州的犯罪紀錄、3100萬筆全國犯罪紀錄、350億筆公民資料，並與311、911報案系統和紐約市緊急應變系統整合。具有即時線上查詢、情資分析等功能。透過該中心的分析，減輕員警調閱、分析資料的困難與負荷。
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侯友宜抵紐約市警總局 與局長進行閉門會談
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