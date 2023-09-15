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MLB／千賀滉大11勝超越大谷 隊友挺新人王贏卡洛爾

記者陳宛晶／即時報導
早已退出競爭行列的大都會隊，本季至少還有千賀滉大可以當作看點。(美聯社)
早已退出競爭行列的大都會隊，本季至少還有千賀滉大可以當作看點。(美聯社)

千賀滉大爭取國聯新人王、塞揚的聲勢水漲船高，今天面對響尾蛇隊先發6局無失分、送出10次三振，幫助大都會以11：1贏球，他拿下第11勝，超越大谷翔平，成為今年在大聯盟的最多勝日本投手。

千賀投6局僅被敲2安打，首局兩出局時被范姆（Tommy Pham）敲出安打，接著連續解決13人次，直到第6局才再被敲安，一路壓制響尾蛇打線，儘管他有意再投第7局，但被總教練蕭瓦特（Buck Showalter）拒絕。

千賀拿下第11勝，賽後防禦率下修2.95，已累積191K，賽後被問到自認爭取今年新人王的機率，笑著回應：「真的不知道」，倒是隊友為他強力拉票。

魯切斯（Joey Lucchesi）大讚千賀在面對打者上的功課做得非常充足，「首先他本身就有很棒的武器庫，在球種、位置的運用上，總是能製造大量揮空，我認為他應該要贏得新人王，不然還有誰？卡洛爾（Corbin Carroll）也在競爭行列對吧？但我一定會投千賀。」

響尾蛇教頭羅夫洛（Torey Lovullo）也大讚千賀的表現，「他的直球有95到98哩，在這樣的基礎上，還有3顆出色的變化球，曲球、滑球、指叉球，所有球路狀況都很好，而我們無法對他施加壓力，讓他可以隨心所欲投球，必須讚賞他的表現。」

大都會 大谷翔平 日本

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