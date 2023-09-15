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侯友宜紐約第一站智庫座談：建構讓全世界安心的台灣

記者侯俐安／台北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜上午出席著名外交智庫「外交政策全國委員會」座談會，在「美國外交政策全國委員會」會長艾略特（Susan Elliott）陪同下走入智庫。(記者侯俐安／攝影)
國民黨總統參選人侯友宜上午出席著名外交智庫「外交政策全國委員會」座談會，在「美國外交政策全國委員會」會長艾略特（Susan Elliott）陪同下走入智庫。(記者侯俐安／攝影)

中國國民黨總統參選人侯友宜昨起訪美，侯在抵達紐約甘迺迪國際機場，侯友宜禮遇通關入境，現場近百人拉布條接機，高喊「友宜友宜友宜、凍蒜凍蒜凍蒜」

在紐約行程的一站出席著名外交智庫「外交政策全國委員會」座談會，稍後將參訪紐約市警局，參訪全世界最具規模，紐約市警察局的「情資整合即時打擊聯合指揮中心」。侯友宜表示，他希望讓美方了解，未來的台灣領導人如何有能力建構讓全世界安心的台灣，會從國防、兩岸、外交，和智庫交流。

國民黨總統參選人侯友宜訪美，美東時間9月14日晚間7時55分抵達紐約甘迺迪國際機場，侯友宜禮遇通關入境，現場近百人拉布條接機，高喊「友宜友宜友宜、凍蒜凍蒜凍蒜」，駐紐約辦事處長李光章、國民黨國際部主任黃介正、組發會副主委夏大明前來迎接，侯友宜對在場僑胞的支持表示感謝，「我們一定愛我們中華民國，中華民國永續繁榮！」

侯友宜上午出席著名外交智庫「外交政策全國委員會」座談會，在「美國外交政策全國委員會」會長艾略特（Susan Elliott）陪同下走入智庫。侯由國民黨國際部主任黃介正、國民黨副主席夏立言、政治大學國際事務學院副院長盧業中教授、淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中、新北市秘書處長饒慶鈺等人隨行；國務院前亞太助卿羅素（Daniel Russel）與前副助卿董雲裳（Susan Thornton）將與會。

侯友宜上午受訪時表示，每個身為未來領導人，是堅持民主自由、清楚傳達美台關係要如何好好深化。至於希望讓美方留下什麼印象？侯說，他工作43年只有一個態度，面對每件事情都非常務實、穩健地做好，每個人該扮演的角色。

針對近來有報導質疑侯友宜行程不公開，侯友宜表示，「我的行程都是公開的」，但紐約智庫主辦單位不希望人家進去攝影，要尊重主辦單位。

侯友宜預計在10時30分參訪紐約市警局，參訪全世界最具規模，紐約市警察局的「情資整合即時打擊聯合指揮中心」。他指出，紐約市治安複雜、新北也是大城市，如何在實務上建構快速有利、讓社會安定的指揮中心，了解其功能性是此行目的，「不是見誰或不見誰」。

另外，針對中國官方近期推出支持福建建立兩岸融合發展示範區的文件，其中提到了廈門、福州等地與金門、馬祖加強連結的相關舉措。侯友宜表示，中國對台灣意圖要統一的企圖心沒有改變，我們台灣有自己的堅定原則。

國民黨總統參選人侯友宜上午出席著名外交智庫「外交政策全國委員會」座談會。(記者侯...
國民黨總統參選人侯友宜上午出席著名外交智庫「外交政策全國委員會」座談會。(記者侯俐安／攝影)

侯友宜 紐約市 國民黨

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