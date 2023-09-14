侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵美，僑民赴機場歡迎接機。（記者魏碧洲／攝影）

國民黨 總統參選人侯友宜 於14日晚8時40分許到達紐約，展開為期八天的訪美行程。侯友宜此行會拜訪美國議員、參訪美國在台協會(AIT)總部，也應邀在紐約及華府的四個智庫發表演說。

14日晚8時許，紐約甘迺迪國際機T4航站樓，聚集了上百名前來歡迎侯友宜的民眾，許多成員來自中國國民黨美東支部和全美台灣同鄉聯誼會，他們舉著各類歡迎橫幅，一邊揮舞著兩面旗幟：青天白日旗和海軍艦艏旗，一邊發出「歡迎歡迎！熱烈歡迎」的呼聲。

影音來源：記者魏碧洲／攝影

侯友宜抵美，僑民赴機場歡迎接機。中穿藍衣者為國民黨副主席夏立言。（記者魏碧洲／攝影） 侯友宜抵美，僑民赴機場歡迎接機。（記者魏碧洲／攝影） 侯友宜抵美，僑民赴機場歡迎接機。（記者魏碧洲／攝影） 侯友宜抵美，僑民赴機場歡迎接機。（記者魏碧洲／攝影）

侯友宜到達後，歷經長途飛行的臉上不見一絲疲倦，不僅臉上掛著笑容，還熱情地向前來接機的僑胞一一握手問好並合影。許多從其他城市趕來的民眾，侯友宜還關切問其返程計畫。一片歡呼沸騰聲中，歡迎群眾的口號變為「友宜凍蒜！中華民國 萬歲！」

侯友宜對在場僑胞的支持表示感謝，「我們一定愛我們中華民國，中華民國永續繁榮，一直堅定地走下去，謝謝我們所有僑胞熱心的支持」。

中國國民黨美東支部常委孫運悌表示，非常希望侯友宜當選，因為他能帶著人民過更好的日子，「希望2024年綠地變藍天」。

支持民眾中還有兩名特別的人，他們是認識侯友宜47年的警官學院同學，其中一位劉Peter說，對老同學現在的成就很激動，也期待侯友宜為台灣前途作貢獻，他更稱讚侯友宜學生時代就很有擔當「現在更是有責任，會做事，不貪污」。

據悉，侯友宜此趟訪美行程的隨行團隊包括國民黨副主席夏立言 、立委江啟臣與吳怡玎、國民黨駐美代表黃介正、國民黨駐美副代表秦日新、政治大學國際事務學院副院長盧業中、淡江大學國際事務與戰略研究所長李大中，以及競選辦公室新聞組召集人張其強等人。

侯友宜15日將在紐約正式展開行程，包括參與著名外交智庫「外交政策全國委員會(NCAFP)」以及「外交關係委員會(CFR)」的學者座談和午餐會、參訪紐約市警察局、拜會紐約時報與編輯群會談、接受國際財經媒體彭博社(Bloomberg News)專訪，也將拜訪僑社與出席僑宴，並和在美國求學的台灣年輕人進行座談。

侯友宜將在15日(週五)下午5時拜訪紐約中華公所及參觀曼哈頓華埠 ，後於6時參加設於華埠的僑宴，活動地點為喜運來大酒樓(28 Pell St. NY, NY 10013)，想參加的民眾可致電代表袁友艾，(917)582-7220；張文娟，(718)668-4201；楊安，(718)208-5594。