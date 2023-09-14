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一踩就塌 曼哈頓人行道破洞 底下空間竟有臥室大

世界新聞網何卓賢／即時報導
網紅Casey Neistaty用腳試探曼哈頓破碎的人行道，竟然露出洞穴。(截取自TikTok)
網紅Casey Neistaty用腳試探曼哈頓破碎的人行道，竟然露出洞穴。(截取自TikTok)

元老級美國YouTube網紅Casey Neistat在TikTok發布一則僅有20秒的短視頻，畫面中他走在曼哈頓的人行道上，用腳試探性地踩塌地面上破碎的一角，地面竟隨即露出大洞，他驚訝發現底下有幾英尺深。「得小心紐約市的人行道」，他配文寫道。

@caseyneistat

⚠️

♬ original sound - Casey Neistat

12日，Casey Neistat在曼哈頓翠貝卡(TriBeCa)行走，當時他前方人行道路面上出現破碎的一角，他用腳向碎石踩去，沒想到一踩就導致該部分整片崩塌，碎石和塵土向下掉落。他隨即拿起手機伸向洞口，底下展現出深達幾英尺的洞穴，還出現了生鏽的管道，空間看上去很大，至少能有一個臥室大。

根據NYC 311，這種現象叫做塌方(cave-in)，指的是人行道塌陷進入一個沒有堅實底部的深邃空間。

網紅Casey Neistat踩破的曼哈頓人行道破洞下空間很大。(截取自TikT...
網紅Casey Neistat踩破的曼哈頓人行道破洞下空間很大。(截取自TikTok)

根據紐約郵報，這個塌方的具體位置在388 Broadway，目前已經被市交通局圍起來，並已通知對此路面負責的責任方盡快進行修復。

紐約市人行道出現塌方並非罕見，光是在上個月，曼哈頓的另一條人行道也出現了類似的漏洞路況，通過該小洞甚至可以看到底下正在運行的地鐵

紐約網友在被這條視頻震驚的同時也不忘就現實情況開玩笑，「這底下空間拿來出租的話可以要價600塊了」、「Casey應該故意掉進洞里然後告紐約政府」。

曼哈頓 紐約市 地鐵

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