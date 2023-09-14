布碌崙鎚殺案 2童傷勢穩定 下周轉復健機構

死者趙招招的老公劉景洪。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園租客 鎚殺案延燒至今，兩名無辜受傷的五歲男童David、四歲女童Sophie傷勢引人關注；女租客死者趙招招的家人、幫忙處理籌款事宜的非營利機構親子互助會，14日上午在曼哈頓表維醫院(Bellevue Hospital)召開記者會，透露兩名孩童的康復情況穩定，很快便會轉移至復健機構。

代表發言的小兒創傷醫學主任(Pediatric Trauma Medical Director)富田桑德拉(Sandra Tomita)匯報兩名孩童的情況，指兩人8月23日抵達醫院時均頭部傷勢嚴重，有多處骨折、腦挫傷(Cerebral Contusion)等，直到現在整體康復十分顯著。

一開始兩人都住在兒科重症監護病房，不出幾天便擺脫呼吸機自行呼吸，接著轉移至普通病房； 兩名孩童目前並排地睡在兒科病房內，一起講話、吃飯、在病床邊跟家人玩耍，也可在他人的幫助下走路，但在身體平衡、力量和協調方面還稍些不足。兩名孩童接下來便會轉移至復健機構(inpatient rehabilitation facilities)，進行下一階段的治療。

「今天是案件發生後我第一次在公開場合發表講話，之前我的孩子們在重症病房搶救，而我自己也因妻子的不幸去世受到了巨大的打擊，現在我想藉此機會感謝所有關心我們的人」，趙招招的丈夫劉景洪表示。