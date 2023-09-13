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「性同意」言論惹議 被禁入校園…紐約州大教授提告

記者胡玉立／即時報導
(取自學校官網)
(取自學校官網)

記者胡玉立／綜合報導

紐約州立大學（SUNY）弗里多尼亞分校（Fredonia）哲學終身教授克什納爾 (Stephen Kershnar) 在哲學播客發表性同意言論後，引發爭議，遭校方禁入校園。克什納爾控告該校，要求重返校園任教；13日紐約西區聯邦地方法院首度就此案舉行聽證會。

克什納爾1998年起在SUNY弗雷多尼亞分任教。2022年1月，克什納爾在備受推崇的哲學播客「缸中之腦」（Brain in a Vat）中，進行有關道德與同意的思想實驗時，談到成年男性想與自願的12歲女孩發生性關係；他表示，「對我來說，這並不明顯是錯誤的。」但他也提到，從法律角度來說，應將此定為刑事犯罪。

右翼社群媒體帳號LibsofTikTok引述了克什納爾的播客言論，迅速引發廣泛議論。SUNY弗里多尼亞分校校長科里森 (Stephen H. Kolison Jr.) 稱克什納爾的言論「絕對令人憎惡」。校方並以接到威脅為由，禁止克什納爾進入校園，稱此禁令是基於「安全考量」。

紐約時報報導，克什納爾仍受聘於紐約州立大學，但已一年多沒有在校園任教，甚至不被允許進入校園；目前可說是身陷「學術煉獄」。

時任校園警察局長艾薩克森(Brent S. Isaacson) 七月在法庭文件中表示，「若讓克什納爾返校，公眾的厭惡感將延伸到校園內，我們將再次受到許多公眾關注。公眾會以為我們同情克什納爾，學校將因此面臨暴力風險。」

克什納爾說，他被校長改派到毋需與學生接觸的職務，校長還宣布展開調查，指示警方搜查他的辦公室、沒收他的電腦。他在訴狀中指稱，大學領袖一直在「行使社群媒體質問者否決權，允許依據公眾和政治上的短暫反應來決定誰能在公立大學任教」。

言論自由倡議者支持克什納爾，稱該校舉動是對學術自由的公然攻擊；他們指責SUNY根本是拿校園安全當藉口。

紐約州 社群媒體 紐約時報

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