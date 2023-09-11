九一一事件22周年 世貿中心遺址舉辦紀念儀式

儀式開始時，九一一後成為新地標的新世貿中心(One World Observatory)大樓頂部被一縷白雲壟罩。(記者和釗宇／攝影)

九一一 事件22周年紀念日，紐約市在位於曼哈頓 下城的「歸零地」(Ground Zero)遺址廣場舉辦例行的紀念儀式。副總統賀錦麗(Kamala Harris)、州長霍楚(Kathy Hochul)、市長亞當斯 (Eric Adams)等官員出席。遺址旁的市消防局第十分隊(FDNY Ten House)的全體消防員也同時在消防隊門外舉行悼念儀式，向在九一一事件中犧牲的343名消防員致敬。

官方紀念儀式從早8時30分開始，由遇難者家屬逐個朗讀近3000名遇難者的姓名。在今年的九一一紀念日前，官方剛剛宣布通過技術手段新確認了兩名遇難者的身分，他們的姓名也將被加進誦讀名單中。

8時46分，現場第一次響起鐘聲，代表著22年前第一架飛機撞擊世貿中心北塔的時刻。鐘聲響起後，朗讀暫停，現場以沈默的方式對歷史時刻表達悼念。此後，鐘聲又五次響起，分別代表九一一事件中的另外幾個令人心碎的時刻，直到10時28分，世貿中心北塔最終倒塌的時刻，最後一次鐘聲響起，標誌著災難的終結。

悼念現場是一個專屬於九一一遇難者親屬以及其他特邀嘉賓的空間，普通悼念者和參觀者只能在下午儀式結束後才能進入「歸零地」。從中國來紐約觀光的李先生專門早起趕來，他是第一次在現場體驗到九一一對於紐約人的意義。他在觀看過消防隊員的悼念儀式後表示，「很接地氣」。雖然無法進入內場，但也足以感受到這些簡單儀式背後所蘊含的巨大的精神張力。

到場參與紀念活動的除了副總統及現任州市長外，還包括前任市長彭博(Mike Bloomberg)、現任市警總局局長卡班(Edward Caban)、消防局長卡瓦那(Laura Kavanagh)及曼哈頓下城的多名民意代表，官司纏身的前任市長朱利安尼(Rudy Giuliani)也現身會場。亞當斯此前在受訪時表示，那場災難帶來的恐懼和心理陰影長時間揮之不去，「它從未遠離。」