我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

11萬無證客湧入 市長「終於承認」：紐約即將毀滅

不單清潔玻璃 Windex還可做這五件事

11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅

記者張心／紐約即時報導
市府在曼哈頓中城為無證移民分發免費食物和生活物資。(市長辦公室提供)
市府在曼哈頓中城為無證移民分發免費食物和生活物資。(市長辦公室提供)

紐約市亞當斯(Eric Adams)6日晚發出「核爆級」評論，預言目前已超11萬名的無證移民，即將徹底摧毀紐約市，每個市民都難以倖免於難；他也繼續喊話聯邦，要求加大援助，在紐約分擔「國家危機」的路上助一臂之力。

這是自無證移民危機爆發以來，亞當斯發表的最尖銳、最悲觀的一次評論。自2022年春季以來，大批無證移民越過美墨邊境，自德州坐大巴來到紐約市和紐新航港局巴士總站(Port Authority Bus Terminal)尋求庇護；截至目前，已有超過11萬無證客來到紐約。

亞當斯在6日晚間的市民會議上表示，「我看不到無證客湧入現象有減緩的趨勢，這一問題終將徹底摧毀紐約市，我們每個人都難以倖免於難。」他舉例稱，去年僅有1萬5000人來紐約市避難，目前已經飆升到11萬人，「我們即將徹底失去紐約市，這座我們那麼熟悉的美好城市。」

亞當斯發表此番言論後的幾小時前，市府剛宣布將數百名單身成年無證客從曼哈頓的高級酒店遷出，轉移到蘭德爾島(Randall's Island)上新建的大型避難所，以為有小孩的家庭挪出空間。

其悲觀的預測得到了共和黨人的支持，長島國會眾議員拉洛塔(Nick LaLota)稱讚亞當斯「終於承認了紐約市的現狀」。他表示，承認自己有問題是解決問題的第一步，「市長在這次會議中，如實說明了紐約市的移民危機，這值得稱讚。下一步，他應該立刻廢除紐約市的庇護政策。」

史泰登島共和黨市議員博萊利(Joe Borelli)也表示贊同，他認為「紐約市注定要沈淪，移民危機正在加速把大家拖入困境。我們所有人應該團結起來，抗議聯邦政策，讓運送無證客的大巴車掉頭。」

然而，也有左派人士立即批評亞當斯以「聳人聽聞」的言論引人注意。猶太種族與經濟正義組織(Jews for Racial & Economic Justice)發表聲明稱，「資本主義壟斷使億萬富豪控制窮人，把紐約市變為少數富人的遊樂場。真正摧毀紐約市的是將貧困定罪、剝削社會服務、傳播恐懼和分裂的政治家。」

紐約市長亞當斯悲觀預測，無證移民危機即將徹底摧毀紐約。(市長辦公室提供)
紐約市長亞當斯悲觀預測，無證移民危機即將徹底摧毀紐約。(市長辦公室提供)

紐約市 亞當斯 移民

上一則

涉殺律師李進進 張曉寧出庭 案件再延

延伸閱讀

反設庇護所 史里華揚言封鎖史島橋梁

反設庇護所 史里華揚言封鎖史島橋梁
無證客安置費高達120億壓垮財政 紐約市長與拜登翻臉

無證客安置費高達120億壓垮財政 紐約市長與拜登翻臉
亞當斯促重訂關閉雷克島計畫 紐約市議會拒絕

亞當斯促重訂關閉雷克島計畫 紐約市議會拒絕
紐約市長公布電話 籲市民給他發短信

紐約市長公布電話 籲市民給他發短信

熱門新聞

不少食客也準備了禮物給梁雪梅，有親筆寫的信、精美的賀卡、一個不捨得擁抱。(記者張心╱攝影)

華埠最受歡迎腸粉歇業 百名食客排隊相送

2023-09-02 02:23
紐約一華人在長島市一家中餐館用餐，結帳未還信用卡，遭盜刷數千元。圖為示意圖。(Pexels)

中餐館用餐 結帳未還信用卡 華人遭盜刷數千元

2023-09-01 02:28
根據居民的投訴評比，羅斯福島是紐約市最乾淨的社區。（記者和釗宇／攝影）

全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡

2023-09-01 07:21
張煦說，進雨林之前，特地和家裡人通了電話，「就是告訴他們，做好準備」，他停頓，「我抱著有可能一去不回的想法」。(華人移民提供)

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

2023-09-04 02:28
據移民律師介紹，現在的美墨邊境走線者基本都會被抓捕，釋放後會被發放一個定位手機，並需要及時去海關處報道，於是人們常常在各地的海關局門口看到長龍，紐約也不例外。(記者高雲兒╱攝影)

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

2023-09-03 21:24
數據顯示，從去年10月開始的2023財年以來，從中國經南美走線到美墨邊境偷渡入境的人數創下新高。(華人移民提供)

走線專題╱中國偷渡來美 九死一生

2023-09-04 11:15

超人氣

更多 >
南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡

南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡
22歲Netflix工程師下班搭上Uber失蹤 屍體尋獲 死因曝光

22歲Netflix工程師下班搭上Uber失蹤 屍體尋獲 死因曝光
你的血型是哪兩個字？ A型是「調和」、這血型「單純」

你的血型是哪兩個字？ A型是「調和」、這血型「單純」
習被軟禁還遭元老斥責？美媒：「妄議中央」難度非常高

習被軟禁還遭元老斥責？美媒：「妄議中央」難度非常高
嚇阻中國 五角大廈宣布「複製計畫」擴產武器

嚇阻中國 五角大廈宣布「複製計畫」擴產武器