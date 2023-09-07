11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅

市府在曼哈頓中城為無證移民分發免費食物和生活物資。(市長辦公室提供)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)6日晚發出「核爆級」評論，預言目前已超11萬名的無證移民 ，即將徹底摧毀紐約市，每個市民都難以倖免於難；他也繼續喊話聯邦，要求加大援助，在紐約分擔「國家危機」的路上助一臂之力。

這是自無證移民危機爆發以來，亞當斯發表的最尖銳、最悲觀的一次評論。自2022年春季以來，大批無證移民越過美墨邊境，自德州坐大巴來到紐約市和紐新航港局巴士總站(Port Authority Bus Terminal)尋求庇護；截至目前，已有超過11萬無證客來到紐約。

亞當斯在6日晚間的市民會議上表示，「我看不到無證客湧入現象有減緩的趨勢，這一問題終將徹底摧毀紐約市，我們每個人都難以倖免於難。」他舉例稱，去年僅有1萬5000人來紐約市避難，目前已經飆升到11萬人，「我們即將徹底失去紐約市，這座我們那麼熟悉的美好城市。」

亞當斯發表此番言論後的幾小時前，市府剛宣布將數百名單身成年無證客從曼哈頓的高級酒店遷出，轉移到蘭德爾島(Randall's Island)上新建的大型避難所，以為有小孩的家庭挪出空間。

其悲觀的預測得到了共和黨人的支持，長島國會眾議員拉洛塔(Nick LaLota)稱讚亞當斯「終於承認了紐約市的現狀」。他表示，承認自己有問題是解決問題的第一步，「市長在這次會議中，如實說明了紐約市的移民危機，這值得稱讚。下一步，他應該立刻廢除紐約市的庇護政策。」

史泰登島共和黨市議員博萊利(Joe Borelli)也表示贊同，他認為「紐約市注定要沈淪，移民危機正在加速把大家拖入困境。我們所有人應該團結起來，抗議聯邦政策，讓運送無證客的大巴車掉頭。」