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紐約市公校開課 日落公園169小學迎接學生

記者顏潔恩／紐約即時報導
一名幼兒園學生拒絕從嬰兒車上下來。(記者顏潔恩/攝影)
一名幼兒園學生拒絕從嬰兒車上下來。(記者顏潔恩/攝影)

紐約市公校9日開學，布碌崙(布魯克林)日落公園華人眾多的169小學，分多個入口歡迎學生返回校園；孩子們對於返校有興奮、也有表現得侷促不安的，新生家長則表示，希望孩子可以趕緊適應校園生活，努力學習之餘多交新朋友。

日落公園169小學擁有超高的華裔學生人口比例，由於學校大門一側仍在施工中，校方依照學生的年級，設五個入口進出，而每個入口均有會說中文、西語裔的教職員協助工作；但當天仍有許多首次報到的華人家庭，因不了解程序或沒看清各入口貼著的海報，看到有人排隊就開始排起隊來，快到最後才發現排錯隊伍。

送新生孩子上學也是件相當挑戰的事，一名華裔母親當日就推著嬰兒車送就讀幼兒園的男童上學但到了校門口，男童開始苦惱、百般拒絕下車，還對前來苦勸的教職員喊道「No！No！」，令該名母親非常頭疼。

她也向教師解釋道，孩子太久沒上課，整個暑假也待在家裡，因此對返校有些抵觸；「裡面好多東西玩，還可以認識新朋友」，跟男童「協商」一陣後，對方才終於肯下車。

居住在附近的華裔家長鄭先生指出，在中國出生長大的兒子3日才抵達紐約，也是這幾天才完成入學報名，由於是第一次在美國上學，兒子很不安；「主要對新環境很不熟悉，如果是在中國開學就不會這樣」，鄭先生拍拍兒子的肩膀安慰道，孩子原本還想過兩天再來上課，但他覺得反正遲早都要適應，倒不如快點上課。

華裔家長送孩子上學。(記者顏潔恩/攝影)
華裔家長送孩子上學。(記者顏潔恩/攝影)

華裔 日落公園 華人

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