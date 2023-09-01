矯枉過正？ 長周末防聚會失控 紐約市警將派無人機監控

紐約市警使用的無人機型號。(Getty Images)

即將到來的勞工節長周末、以及一年一度的布碌崙(布魯克林)加勒比狂歡節J'ouvert遊行，將造成人流湧動，許多人準備舉辦或參加戶外燒烤派對等；紐約市 警日前宣布，為防範派對失控，將推出使用無人機試行計畫，對遭到投訴的後院進行無人機監控。

市警總局助理局長多特里(Kaz Daughtry)日前在維安記者會上表示，除派大量警察駐守遊行路線外，也將使用無人機應對遊行路線以外的投訴電話，探查情況；如果投訴者報警稱某住家後院有一大群人聚集、正舉行大型聚會，我們將利用無人機資產前往探測聚會情況。

然而，此舉立即遭到公民團體的的強烈反對，質疑是否觸犯了民眾隱私 、以及違反現行的警察監視法律；紐約公民自由聯盟(New York Civil Liberties Union)的隱私與技術策略師施瓦茨(Daniel Schwarz)表示，該舉措違反了「公共監督監控技術」(POST)法案，「以這種方式部署無人機是一個受到科幻啟發的場景。」

非營利組織「監控科技監督計畫」(Surveillance Technology Oversight Project，STOP)創辦人卡恩(Albert Fox Cahn)也說道，急於推出新型空中監控的最大擔憂之一是，公眾對於這些攝像機拍攝到後院乃至臥室的保護措施太少了；倡導者認為，技術的擴展卻沒有法規跟上，擔心為非法監控之路打開大門。

即便如此紐約市和其他城市一樣，愈來愈依賴無人機維持治安，據統計顯示，今年截至當前出於公共安全或緊急項目使用無人機的數量高達124次，相較2022年僅用的四次，有著快速增長；市長亞當斯 (Eric Adams)上周訪問以色列後，觀察該國使用無人機的技術，希望看到紐約市警也能進一步發掘使用無人機的潛力。

針對無人機使用政策，紐約市警暫無作出回應，而一名市府發言人則分享了一個鏈接，顯示允許私人無人機更容易在城市飛行的新指南，但卻沒有說明紐約市警是否也有限制。