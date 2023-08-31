打造最易溝通市府 紐約市長公布個人電話：歡迎來找我

紐約市長亞當斯(左)公布個人電話，呼籲市民有事給他發短信。(市長辦公室提供)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)31日公布個人電話，呼籲市民有事給他發短信；這項名為「給市長發短信」(Text with Eric)的市政新舉措，旨在通過短信保持市府與民眾的雙向溝通，市民在收到市府最新消息、服務政策的同時，也可以回復信息表達意見。

「我的號碼是(917) 090-2288，紐約客們，歡迎來找我！」亞當斯表示，他希望了解市民對紐約市的看法，也想及時知道五大區在發生什麼精采的事情，「我希望打造紐約市史上最易溝通的市府，對於能跟市民直接聯繫感到興奮。」

「給市長發短信」通過名為「社區」(Community)的短信平台運營，總統拜登 、前總統歐巴馬(Barack Obama)等名人和組織，也在此平台公布個人電話，方便公眾與其保持聯絡。詳情可參考：https://www.community.com/phone-book。

希望參與「給市長發短信」計畫的市民，可以在官網註冊個人聯繫方式，進而收到市府發出的短信，內容包括市政新舉措、本地生活服務、緊急通知等。如果有任何對市府的意見，也可以直接回覆發表看法。註冊方式可參考：https://reurl.cc/94dO4V。

據悉，市府在今年初推出「聆聽市長」(Hear from Eric)計畫，通過電子郵件向市民傳遞有關本地問題和優先事項的信息。之後，市府啟動了「與市長聊天」(Talk with Eric)計畫，輪流在全市各社區舉辦面對面交流活動。此外，亞當斯還主持了名為「市長之聲」(Hear from the Mayor)的電台節目，市民可以在節目中直接與市長連線，討論自己所關心的問題。