打造最易溝通市府 紐約市長公布個人電話：歡迎來找我

紐約市長亞當斯(左)公布個人電話,呼籲市民有事給他發短信。(市長辦公室提供)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)31日公布個人電話,呼籲市民有事給他發短信;這項名為「給市長發短信」(Text with Eric)的市政新舉措,旨在通過短信保持市府與民眾的雙向溝通,市民在收到市府最新消息、服務政策的同時,也可以回復信息表達意見。

「我的號碼是(917) 090-2288,紐約客們,歡迎來找我!」亞當斯表示,他希望了解市民對紐約市的看法,也想及時知道五大區在發生什麼精采的事情,「我希望打造紐約市史上最易溝通的市府,對於能跟市民直接聯繫感到興奮。」

「給市長發短信」通過名為「社區」(Community)的短信平台運營,總統拜登 、前總統歐巴馬(Barack Obama)等名人和組織,也在此平台公布個人電話,方便公眾與其保持聯絡。詳情可參考:https://www.community.com/phone-book。

希望參與「給市長發短信」計畫的市民,可以在官網註冊個人聯繫方式,進而收到市府發出的短信,內容包括市政新舉措、本地生活服務、緊急通知等。如果有任何對市府的意見,也可以直接回覆發表看法。註冊方式可參考:https://reurl.cc/94dO4V。

據悉,市府在今年初推出「聆聽市長」(Hear from Eric)計畫,通過電子郵件向市民傳遞有關本地問題和優先事項的信息。之後,市府啟動了「與市長聊天」(Talk with Eric)計畫,輪流在全市各社區舉辦面對面交流活動。此外,亞當斯還主持了名為「市長之聲」(Hear from the Mayor)的電台節目,市民可以在節目中直接與市長連線,討論自己所關心的問題。