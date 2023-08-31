我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普里格津下葬 網上卻出現他說「一切順利」影片

川普金融詐欺民事訴訟 紐約檢方訴請法院免開庭裁決

催促聯邦施壓移民局 紐約市盼加速批准無證客工作許可

記者張心／紐約即時報導
包括市議長歐德思在內的市議會領導成員，主要致信聯邦國會紐約代表團成員。(市議會提供)
包括市議長歐德思在內的市議會領導成員，主要致信聯邦國會紐約代表團成員。(市議會提供)

紐約市議會領導成員31日公開致信聯邦政府，要求立即採取措施批准無證客工作許可，恢復USCIS往常處理無證客申請只需30天的規定。

聯署信由市議長歐德思(Adrienne Adams)、副議長阿亞拉(Diana Ayala)、市議會多數黨領袖鮑沃斯(Keith Powers)、多數黨黨鞭布魯克斯-包爾斯(Selvena N. Brooks-Powers)、財政委員會主席紀思庭(Justin Brannan)、 市議員高步邇(Gale Brewer)、市議員沙拉曼卡(Rafael Salamanca)簽署，主要致信聯邦國會紐約代表團成員，包括參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、紐約州國會參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)等。

市議會主要訴求聯邦能夠提供額外人員和資源支持，加速USCIS處理無證客的I-765工作許可申請。信中強調，在過去的20多年中，USCIS處理無證客申請的標準時限為30天內，然而在2020年8月21日，USCIS取消了30天的時限規定，導致大量申請積壓。2022年2月，聯邦法官撤銷了川普時代的規定，恢復了庇護申請必須於30內解決的規定，但根據當地非營利組織與社區團體報告，無證客申請的實際處理速度在6個月至12個月，目前仍存在大量的就業許可申請積壓，希望聯邦「施壓」要求USCIS盡快處理完畢。

市議會指出，之所以特別要求聯邦在工作許可議題上施以援手，是因為隨著愈來愈多無證客抵達紐約，允許他們合法工作以維持自己、家人和我們的城市的生計變得至關重要。「數月來，市議會一直倡導加速聯邦工作許可，以便我們的新移民能夠進入勞動力市場，實現他們渴望的自給自足。他們的加入可以為我們的經濟做出極大貢獻，所以我們聯合敦促聯邦政府採取行動，加速移除無證客就業障礙。」

紐約市議會領導成員31日公開致信聯邦政府，要求立即採取措施批准無證客工作許可，恢...
紐約市議會領導成員31日公開致信聯邦政府，要求立即採取措施批准無證客工作許可，恢復USCIS往常處理無證客申請只需30天的規定。(市議會提供)

無證客 就業 聯邦政府

上一則

颶風來襲 長島多處海灘暫時關閉

延伸閱讀

拒絕無證客 國會議員籲史泰登島脫離紐約市

拒絕無證客 國會議員籲史泰登島脫離紐約市
繼續「擁抱計畫」 2萬無證兒童今秋進公校

繼續「擁抱計畫」 2萬無證兒童今秋進公校
依教育立場…PLACE NYC支持這些市議員候選人 華裔僅黃敏儀

依教育立場…PLACE NYC支持這些市議員候選人 華裔僅黃敏儀
食品標示各憑良心 業者想的是：消費者最好丟了再買

食品標示各憑良心 業者想的是：消費者最好丟了再買

熱門新聞

死者趙招招一家四口。(親友提供)

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

2023-08-25 14:52
視頻流出華裔女房東的一對兒女被警方救出時，身上渾身是血。(讀者提供)

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

2023-08-23 16:33
布碌崙(布魯克林)日落公園租客鎚殺案兇嫌葉力勇(Liyong Ye，音譯)，日前已遭控謀殺罪。(Fox影片截圖)

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

2023-08-25 10:42
根據兇嫌室友，死者曾拿鐵鎚威脅兇嫌，被兇嫌反手奪過後反殺。目前此案仍在調查當中，圖為凶器。(市警提供)

布碌崙鎚殺案…室友：她常砸門找碴 老實人凶起來很可怕

2023-08-25 02:29
布碌崙居民許亞楠日前在曼哈頓搭乘地鐵時，遭一名陌生男子推下軌，左腿骨折。(記者顏潔恩/攝影)

紐約華女深夜下班乘地鐵回家 被歹徒推落鐵軌 左腿骨折

2023-08-30 21:38
一名57歲華裔柬埔寨女性難民摔死在紐約市布朗士蒙特費爾家庭健康中心。(谷歌地圖)

華婦命喪紐約布朗士醫院樓梯間 摔死五天屍體才發現

2023-08-24 16:36

超人氣

更多 >
95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺
理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品

理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品
網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出

網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出
紐約華女深夜下班乘地鐵回家 被歹徒推落鐵軌 左腿骨折

紐約華女深夜下班乘地鐵回家 被歹徒推落鐵軌 左腿骨折
又來一次 麥康諾沉默呆滯30秒 黨內眾議員喊不適任

又來一次 麥康諾沉默呆滯30秒 黨內眾議員喊不適任