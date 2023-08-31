催促聯邦施壓移民局 紐約市盼加速批准無證客工作許可

包括市議長歐德思在內的市議會領導成員，主要致信聯邦國會紐約代表團成員。(市議會提供)

紐約市議會領導成員31日公開致信聯邦政府 ，要求立即採取措施批准無證客 工作許可，恢復USCIS往常處理無證客申請只需30天的規定。

聯署信由市議長歐德思(Adrienne Adams)、副議長阿亞拉(Diana Ayala)、市議會多數黨領袖鮑沃斯(Keith Powers)、多數黨黨鞭布魯克斯-包爾斯(Selvena N. Brooks-Powers)、財政委員會主席紀思庭(Justin Brannan)、 市議員高步邇(Gale Brewer)、市議員沙拉曼卡(Rafael Salamanca)簽署，主要致信聯邦國會紐約代表團成員，包括參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、紐約州國會參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)等。

市議會主要訴求聯邦能夠提供額外人員和資源支持，加速USCIS處理無證客的I-765工作許可申請。信中強調，在過去的20多年中，USCIS處理無證客申請的標準時限為30天內，然而在2020年8月21日，USCIS取消了30天的時限規定，導致大量申請積壓。2022年2月，聯邦法官撤銷了川普時代的規定，恢復了庇護申請必須於30內解決的規定，但根據當地非營利組織與社區團體報告，無證客申請的實際處理速度在6個月至12個月，目前仍存在大量的就業 許可申請積壓，希望聯邦「施壓」要求USCIS盡快處理完畢。