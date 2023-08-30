紐約上西區公寓管理員 家中捅死妻兒後割喉自殺

上西區一家公寓發生慘案，管理員在家中刺死妻兒之後割喉身亡。(截取自谷歌地圖)

紐約上西區一棟公寓樓本周一發生家庭慘案，一名41歲的男子，同時也是該公寓的大樓管理員，在自家用刀捅死自己的妻子和兩名幼兒後割喉自盡，其父親發現了全家屍體並報警。

綜合紐約時報 、Gothamist媒體報導，兇嫌為愛迪生·洛佩茲(Edison Lopez)，受害者為他的妻子、40歲的亞歷山大·維特克(Aleksandra "Ola" Witek)，以及兩人分別為三歲和一歲的幼兒盧西恩·洛佩茲(Lucien Lopez)和卡爾文·洛佩茲(Calvin Lopez)。事發地是上西區(Upper West Side)西86街交河濱大道(Riverside Drive)的一棟四層公寓，而愛迪生·洛佩茲正是這棟公寓的大樓管理員(superintendent)。

這棟公寓的上一任管理員，正是嫌犯的父親馬力歐·洛佩茲(Mario Lopez)。61歲的馬力歐·洛佩茲目前是這棟公寓附近的另一棟公寓的管理員，對兒子犯下的罪行難以置信。他受訪時表示，兒子和兒媳婦兩人都是非常理智冷靜的人，平時也沒有什麼出格行為。

警方形容犯罪現場十分血腥，妻子維特克和兩名孩子躺在門附近的走廊上，旁邊地板上有兩把廚房用刀；三人身上都出現致命刀傷，並且被割喉。在另一個房間裡，兇嫌洛佩茲躺在床上，一把刀落在他隔壁；他的喉嚨上有一道致命割痕。根據警方的判斷，洛佩茲殺死妻兒後自殺。

洛佩茲生前沒有在社群媒體 留下任何他有傷人傾向的信息，也沒有留下遺言。根據警方、親自和公寓租客的觀察，洛佩茲從來沒有暴力傾向。就在兇殺案發生前的幾小時，他們一家四口還去了無畏號航空母艦博物館(Intrepid Sea, Air & Space Museum)遊玩。

警方發現，洛佩茲一家正準備搬家到曼哈頓以北25英里開外的威徹斯特郡上的Hastings-On-Hudson小鎮，目前正在調查是否有可能是搬家的壓力導致了這次兇殺。

妻子維特克的家人目前在GoFundMe設置了籌款專頁，截至30日下午4時已經籌得超過6萬元。她的家人將維特克描述為「非常有愛心的、有責任感的家庭主婦，在家照顧她的兩名幼兒。」家人還表示，維特克以前是紐約市 的一名教師。