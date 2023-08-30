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紐約近華社街頭槍擊…轎車內混戰 華男中彈、胸口被刺

記者顏潔恩／紐約即時報導
鄭永佳案發後到現場了解情況。(鄭永佳團隊提供)
鄭永佳案發後到現場了解情況。(鄭永佳團隊提供)

布碌崙(布魯克林)接近8大道華社的戴克高地(Dyker Heights)日前發生一起街頭槍擊案，一名華裔男子與兩名西語裔男子當時在車內談話，其中一名男子突然亮出手槍，朝華男身上開槍，目前已送醫治療，無性命危險；有消息稱，這起案件可能是涉及街頭毒品交易，懷疑幾人在車內未談攏而引發槍擊案。

該案件發生於29日下午4時45分許，68分局警員接報抵達7大道交71街處，發現一名中彈的28歲華男；華男向警員指出，原本和另外兩名西語裔男子坐在他們灰色的本田(Honda)轎車內，中途其中一人突然抽出一把黑色的手槍，車內頓時陷入混戰，幾人在車內爆發肢體衝突。

過程中歹徒開了一槍射中華男的臀部；華男的胸口也被刺傷，最終勉強逃出來，跑到自己的車上，而兩嫌則開車沿著71街東向、往8大道方向逃逸；受害者當下被急救人員送往瑪摩利醫院(Maimonides Hospital)，傷勢雖嚴重、但無性命危險。

案發後，當地州眾議員鄭永佳曾到現場了解情況，他隨後也發推文表示，受害者預計能夠康復、並無大概；而這起槍擊案與附近地區無關，沒有造成其他無辜民眾受傷。據社區消息稱，這起案件很有可能是毒品交易出了差錯，導致有人拔槍攻擊。

警方呼籲，知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

華男 槍擊 8大道

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