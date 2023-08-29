時報廣場附近水管爆裂 曼哈頓早高峰交通癱瘓

儘管跑水已得到控制，但從地下抽出的積水仍然很多。(記者和釗宇／攝影)

位於曼哈頓時報廣場 附近的一條供水管道幹線29日凌晨3時左右發生爆裂，造成附近的街道水流成河、交通中斷，地鐵1/2/3線運營中斷，對早間上班高峰時段的交通產生了嚴重影響。直到29日中午，搶修仍在進行中，曼哈頓第七大道交39街至42街路段封閉交通，車輛須繞行，地鐵和途徑事發路段的公車雖已恢復，但仍嚴重誤點。

爆水事故發生後，大量清水湧出，應用軟體Citizen上用戶發布的影片顯示，第七大道路邊水流成河，流量大、流速急。事發約20分鐘後，警方趕到現場封鎖了路段。消防部門隨後發現，有大量水流進入了附近建築的地下空間，並建議第七大道下方的地鐵1/2/3線停運。

影片來源：youtube/FOX 5 New York

MTA 發推表示，爆水事故造成了180萬加侖的水進入1/2/3線時報廣場地鐵站 (Time Sq - 42 St)，MTA方面調動了排水車進入車站搶險。搶險工程正趕上29日上班客流高峰時段，除了1/2/3線被迫停運外，臨近的大中央地鐵站(Grand Central - 42 St)也受到波及而出現大量客流積壓，導致4/5/6線和7號線的運營也受到影響。此外，由於調動排水車的影響，早高峰時段南行的地鐵2/4/5線也臨時改道，從快速線改走慢速線。

上午11時左右，地鐵線路電力恢復，12時許，MTA發布消息稱地鐵運營已恢復，但乘客仍須做好準備等待更長的時間。

影片來源：youtube/Associated Press

截至發稿前，事故現場仍在由市環保局(DEP)和聯合愛迪生(Con Edison)的工人在分別搶修。在第七大道的路面上還有大量「洪水」過後遺留的淤泥。在第七大道交40街的路口處，路面塌陷出一個大坑，坑內暴露出嚴重鏽蝕的管道，環保局工人將水泵插入坑內向外抽水，雖然爆水事故已過去幾個小時，出水量依舊不小。從大坑的塌陷程度看，交通封閉應還會持續一段時間。在時報廣場地鐵站內，南行列車出站的隧道口仍然呈「水簾洞」狀，水流不斷從頂棚處滲出。