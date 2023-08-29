布碌崙鎚殺案兇嫌被控二級謀殺罪

布碌崙鎚殺案兇嫌葉麗用再出庭，被控二級謀殺罪。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙鎚殺案 兇嫌葉麗用29日上午在布碌崙刑事法院再次出庭。布碌崙地區檢察官辦公室通知法庭，檢方已對葉麗用的指控，最高罪名是二級謀殺罪。葉麗用不得保釋，重新被關押。

葉麗用出庭時身穿著灰綠色囚服，雙手被銬在背後。一名中文翻譯員在葉麗用身邊，給他翻譯。葉麗用剛出庭時還抬著頭，當他聽說法庭批准了一分鐘的照相時間後，馬上把頭低了下去。整個庭審過程，葉麗用面無表情，也沒有說什麼。葉麗用左眉角貼著透明的OK繃，這個傷口從案件發生後就一直有。

法院已經為葉麗用案指派了法官Dale Fong-Frederick。葉麗用案以後將轉移到布碌崙高等法院進行審理，法院現在還沒有為葉麗用設定保釋條件。

當庭審結束時，葉麗用還用英語向法官說了一句「Thank You」。

葉麗用的律師是紐約法律援助處(Legal Aid)的律師加利文(Molly Jack Gallivan)，記者詢問有關葉麗用案的情況，加利文表示無可奉告。

現年47歲的葉麗用被指在日落公園 的一間公寓內用鐵鎚殺害43歲的華女 趙招招，並用鐵鎚傷害了趙招招兩名幼年的兒女，致兩人重傷。受傷的兩名幼童一名已脫離危險，一名仍生死未卜。華社紛紛為兩名受傷兒童募捐。