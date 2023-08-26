社區為布碌崙鎚殺案孩童成立信託基金 籲各界捐款

已甦醒過來的兒子David。(劉景洪提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園租客鎚殺案導致一死二傷，五歲男童目前已甦醒、四歲女童仍處於昏迷狀態；在死者丈夫劉景洪授權下，非營利機構親子 互助會、州參議員曲怡文辦公室已在網上設立GoFundMe捐款網頁，希望各界能發揮愛心，另也將為孩子倆設立一個信託基金，確保善款日後將用在他們的醫療、住宿和教育 需求上。

25日傍晚，紐約親子互助會會長黃妮可、曲怡文前往曼哈頓表维医院(Bellevue Hospital)，探望劉景洪一家並敲定捐款帳號細節；劉景洪表示，兒子David已經醒來，令他倍感欣慰、送了一口氣，但女兒Sophie因肺部感染，尚處於昏迷之中，倆孩子目前還住在重症病房，接受醫療團隊的密切觀察。

仍未脫險的女兒Sophie。(劉景洪提供)

「現在沒有想得很長遠，只希望兩個孩子都醒來，以後的路再長再艱難，我都準備好了和孩子們一起面對」，劉景洪向議員說道。

除協助設立捐款網頁，曲怡文和黃妮可也已找到願意提供免費服務的律所Anderson & Associates Law, P.C.，為David和Sophie成立一個信託基金，在GoFundMe上收集到的善款將全部轉入該基金，確保善款使用在倆孩子的醫療、住宿和教育方面的費用上。

「我自己也是一名母親，看到劉先生和兩個孩子的處境，讓我十分心痛，無法想像他們現在承受的痛苦」，曲怡文說，也感謝互助會這段時間對劉景洪一家的關懷和協助，也將盡一臂之力，陪劉家度過艱難的時期；呼籲外界發揮愛心，有意捐款的民眾可瀏覽https://gofund.me/b1370b4f。