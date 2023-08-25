不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

布碌崙(布魯克林)日落公園租客鎚殺案兇嫌葉力勇(Liyong Ye，音譯)，日前已遭控謀殺罪。(Fox影片截圖)

布碌崙 (布魯克林)日落公園租客 鎚殺案兇嫌葉力勇(Liyong Ye，音譯)，日前已遭控謀殺罪、企圖謀殺罪等七項罪行；布碌崙地方檢察官辦公室透露，案發前葉力勇就撥電給第三房租客，讓其過來接走他9歲的兒子，以讓他可以執行事先就預謀好的「瘋狂計畫」。

案發的52街531號二層一間三房單位內，除住有趙、葉兩家人外，第三房由一名江姓華男居住；據檢方蒐集到的信息，在案發前的幾周，兇嫌便屢次向江男投訴共用廚房、衛生間的情況，對此相當不滿意。

助理檢察官Tziyonah Langsam24日在庭上表示，案發當日，葉打電話給江，表示他將與趙打起來，問其能不能回到公寓將他的兒子帶走，「以讓他可以執行這場瘋狂的計畫」；當江抵達現場時，看到趙招招母子三人躺在廚房血泊中，葉手裡拿著鎚子，廚房的地上和牆壁全是三人身上濺出來的血跡。

在江報警之後，72分局警員抵達現場，逮捕試圖離開公寓的兇嫌，並在現場搜到他的犯案工具；趙和一子一女被送往紐約大學朗格尼醫院布碌崙分院(NYU Langone Hospital - Brooklyn)搶救，趙最終因嚴重頭部創傷不治，她的五歲男童、三歲女童仍命懸一線，「他們的頭部均有嚴重創傷，很有可能會喪命。」

據悉，這是葉首次被逮捕，他被控一項謀殺罪(Murder)、兩項企圖謀殺罪(Attempted Murder)、兩項襲擊罪(Assault)和兩項非法擁有武器罪(Criminal Possession of a Weapon)，調查人員相信他沒有精神病史、藥物濫用等問題。

針對以上控罪，他已表示不認罪，因具有潛逃風險，法官拒絕保釋請求；兇嫌的下一次出庭日期為29日(周二)。