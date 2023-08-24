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台灣珍奶節強勢回歸 8.26再登時報廣場

紐約訊
台灣珍奶節將在8月26日強勢回歸。（主辦方提供）
台灣珍奶節將在8月26日強勢回歸。（主辦方提供）

在2017年首度在時報廣場舉辦的台灣珍奶節，將在8月26日(周六)強勢回歸。本年度已經在紐約多次舉辦街頭市集的TaiwanFest.NYC將攜手台灣珍奶節，在時報廣場再次將這個台灣的國民飲品帶給世界之都的民眾。

2017年因為紐約時報的一篇有關於珍奶的文章，引起讀者反彈，導致該報破天荒的重寫，也是當時舉辦珍奶節的契機。隔年，該主辦團隊更上一層樓，在蘇活區開辦了當時很流行的快閃店，將珍奶推向另一層高峰。

這次是疫情之後，紐約首次以珍奶為主題的活動。這次珍奶節回歸時報廣場，也可以說意義重大。今年幾次的台灣市集也都是人山人海，代表景氣的復甦，以及紐約客喜愛夏日的陽光出來壓馬路。

民眾可以上網購買試飲卷，便可以在各珍奶商家索取試飲杯。在品嘗完後，可以再以優惠的價錢購買珍奶，同時還有在其他小吃攤位獲得折價。最後繳回試飲卷，還可以獲得由台灣廠商生產的動漫氣泡乳酸飲料及抽獎的機會。

價值20元的試飲卷每張只要10元，購買網站為www.TaiwanFest.NYC。活動會場在51街交第七大道，地址是790 7th Ave, NY, NY 10019查詢，近各地鐵線，歡迎民眾前來喝珍奶、吃小吃、買文創商品。

時報廣場 地鐵 紐約時報

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