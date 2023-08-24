我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喬州到案前夕 川普聘請重量級亞特蘭大刑事辯護律師

南加橙縣槍案 兇嫌報復分居妻 瘋狂處理離婚危機

華婦命喪紐約布朗士醫院樓梯間 摔死五天屍體才發現

記者張心／紐約即時報導
一名57歲華裔柬埔寨女性難民摔死在紐約市布朗士蒙特費爾家庭健康中心。(谷歌地圖)
一名57歲華裔柬埔寨女性難民摔死在紐約市布朗士蒙特費爾家庭健康中心。(谷歌地圖)

一名57歲華裔柬埔寨女性難民摔死在紐約市布朗士一家醫療診所樓梯間內，屍體在其死後五日臭味飄散才被發現，警方初步判定其死於高血壓心血管疾病，排除他殺犯罪嫌疑。

根據市警局消息，21日有人聞到布朗士蒙特費爾家庭健康中心(Montefiore Family Health Center)緊急樓梯間內臭氣熏天，隨後發現毛薩里(Sary Mao,音譯)的屍體面朝下躺在地面。「她已經死了，腐爛的面目全非，無法辨認。」死者丈夫的姪女雷姆(Augustine Vazquez-Rhem)說。

警方初步調查發現，毛薩里是蒙特費爾家庭健康中心的長期病患，16日去就診後消失，直到21日被人發現屍體。紐約市法醫鑑定其死於高血壓心血管疾病，墜樓身亡，但尚無發現他殺犯罪跡象。

雷姆表示，「醫療報告稱她是心臟病發作，但對我來說，疑惑點在於如果定期巡邏，院方就能更早發現她的屍體。」她說毛薩里是會講高棉語的柬埔寨難民，死前住在布朗士「希望燈塔集體之家」(Beacon of Hope)。

布朗士東南亞社區問題維權組織「紐約湄公河」(Mekong NYC)發表聲明稱，「我們對毛薩里的死因有許多疑問，要求蒙特費爾家庭健康中心給出答案並提升透明度，我們將追究院方的責任，以確保我們的社區在該院就診時能夠安全，而非莫名陷入危險中。」

「紐約湄公河」也透露，毛薩里去年曾參與阻止蒙特費爾家庭健康中心和布朗士另外兩家診所合併，因該合併計畫推出以來，蒙特費爾家庭健康中心經常人滿為患，病人等候時間大大延長。

蒙特費爾家庭健康中心為聯邦資助，主要服務貧困社區，由於「HIPAA與病人隱私規定」，該中心拒絕對毛薩里的死發表評論。

但該中心多名醫療員工們表示，由於超負荷工作，在檢查室外發生的醫療緊急情況，很可能被忽視。兩名員工回憶，蒙特費爾家庭健康中心在2015年也發生過一起死亡案件，一名員工在急診室失蹤四天後，在中心一間上鎖的浴室內被發現死亡。

一名57歲華裔柬埔寨女性難民摔死在醫療診所樓梯間內，五日後才被發現。(取自The...
一名57歲華裔柬埔寨女性難民摔死在醫療診所樓梯間內，五日後才被發現。(取自The Bronx News12視頻)

布朗士 高血壓 紐約市

上一則

梅西周末訪大紐約 門票炒至逾2萬 末排座位約400元

延伸閱讀

三分之二紐約公校 缺乏殘障設施

三分之二紐約公校 缺乏殘障設施
紐約校車司機或罷工 恐影響15萬公校生

紐約校車司機或罷工 恐影響15萬公校生
多家美甲店欠薪達30萬 州檢助員工討回

多家美甲店欠薪達30萬 州檢助員工討回
場邊人語／紅襪力取 洋基氣虛

場邊人語／紅襪力取 洋基氣虛

熱門新聞

視頻流出華裔女房東的一對兒女被警方救出時，身上渾身是血。(讀者提供)

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

2023-08-23 16:33
社區人士說，所謂的「不需要身分寄錢」，用的就是其他顧客的身分，呼籲民眾在跨境匯款時要特別注意商家的可信度。（本報資料照片）

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

2023-08-18 06:46

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

2023-08-20 15:01
曼哈頓中城20日深夜一輛闖紅燈的轎車撞倒七名行人，現場傷者倒地，血跡斑斑。(擷自YouTube FOX 5影片)

閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

2023-08-21 14:29
位於曼哈頓的文華東方酒店發生墜樓事件。(截取自谷歌地圖)

急墜750呎 身體斷兩半…男子曼哈頓酒店頂樓跳下身亡

2023-08-18 13:37
紐約州府建議，免疫系統受損者，應避免食用包括牡蠣在內的生鮮貝類。(路透)

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

2023-08-18 07:40

超人氣

更多 >
房間無冷氣屋主巧思偷涼 網讚：值得諾貝爾物理獎

房間無冷氣屋主巧思偷涼 網讚：值得諾貝爾物理獎
日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮
好市多賣金條 幾小時就搶光 華人認為超划算

好市多賣金條 幾小時就搶光 華人認為超划算
華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹
最會裝傻4星座 除了雙魚城府深 個個都狠角色

最會裝傻4星座 除了雙魚城府深 個個都狠角色