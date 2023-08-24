紐約州長致信拜登 要求立解無證客危機

紐約州長霍楚正式致信總統拜登，要求聯邦立刻採取行動解決無證客危機。(州長辦公室提供)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)24日正式致信總統拜登，要求聯邦立刻採取行動解決無證客 危機，不僅要提供資金支付難民醫療、教育、住房、交通帳單，也需要加速授權無證客工作許可，並開放聯邦用地建造庇護所，為2000名負責看護的紐約州國民警衛隊報銷經費。

在紐約市 長、市議會及選民的不斷呼籲下，霍楚今日向拜登致函，詳細概述解決無證客所需的支援，「無證客源源不斷湧來，一年多以來，我一直呼籲聯邦協助和支持紐約。」霍楚在信中說，「紐約不能繼續單憑自己解決此事，拜登總統是時候採取行動，為紐約提供所需援助，以繼續應對這場持續的危機。」

霍楚還宣布將推出無證客就業拓展計畫，幫助他們在取得聯邦簽證之後，快速在紐約州獲得工作機會。州勞工廳現在就開啟註冊工作，使感興趣的無證客可以輸入信息在案，由州府專家提供就業輔導，評估其技能、工作履歷、教育背景、職業興趣等，直接對接州內相關雇主。