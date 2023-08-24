烏克蘭獨立日 數百烏裔人士紐約曼哈頓遊行

超過500名烏克蘭裔居民24日中午在曼哈頓下城的華盛頓廣場公園(Washington Square Park)集會，紀念國家獨立並聲討侵略者。（記者顏嘉瑩╱攝影）

8月24日是烏克蘭 的國家獨立日。在國土被侵略已達18個月之久後，超過500名烏克蘭裔居民24日中午在曼哈頓 下城的華盛頓廣場公園(Washington Square Park)集會，紀念國家獨立並聲討侵略者。集會後，隊伍沿百老匯大道(Broadway)開始遊行，遊行路線至市政廳結束。

遊行活動由烏克蘭人社區團體發起，遊行者高舉橫幅、國旗以及由烏克蘭國旗黃藍配色組成的長條幅，用英烏雙語高喊「與烏克蘭並肩戰鬥」、「榮耀歸於烏克蘭」、「俄羅斯 是恐怖主義國家」等口號，並吟唱民族歌曲，一些過往車輛也以鳴笛的方式積極響應。遊行現場秩序井然，紐約警方全程跟蹤護送隊伍前進。

影片來源：記者顏嘉瑩

雖然烏克蘭戰爭與華人熟悉的世界距離遙遠，但參與集會的活動人士Christopher Atwood表示，烏俄關係其實與當今的台海關係有很多相似之處。他提到，在2014年俄羅斯吞併克里米亞之前，身邊的很多烏克蘭人依舊抱有幻想，認為烏俄兩個民族「同文同種」，存在和平相處的可能。「可是，經歷了2014年和2022年兩次痛苦經歷之後，一切都變了。」他說，和平與否，不取決於兩個國家有多少共同的語言和文化傳統，而是完全由獨裁者的意志決定。因此，烏克蘭的抗爭，決定著自由世界未來面臨極權主義侵略的命運。