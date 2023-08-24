我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華裔租客鎚殺案 男童腦出血危急 女童已脫險

恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡

烏克蘭獨立日 數百烏裔人士紐約曼哈頓遊行

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
超過500名烏克蘭裔居民24日中午在曼哈頓下城的華盛頓廣場公園(Washington Square Park)集會，紀念國家獨立並聲討侵略者。（記者顏嘉瑩╱攝影）
超過500名烏克蘭裔居民24日中午在曼哈頓下城的華盛頓廣場公園(Washington Square Park)集會，紀念國家獨立並聲討侵略者。（記者顏嘉瑩╱攝影）

8月24日是烏克蘭的國家獨立日。在國土被侵略已達18個月之久後，超過500名烏克蘭裔居民24日中午在曼哈頓下城的華盛頓廣場公園(Washington Square Park)集會，紀念國家獨立並聲討侵略者。集會後，隊伍沿百老匯大道(Broadway)開始遊行，遊行路線至市政廳結束。

遊行活動由烏克蘭人社區團體發起，遊行者高舉橫幅、國旗以及由烏克蘭國旗黃藍配色組成的長條幅，用英烏雙語高喊「與烏克蘭並肩戰鬥」、「榮耀歸於烏克蘭」、「俄羅斯是恐怖主義國家」等口號，並吟唱民族歌曲，一些過往車輛也以鳴笛的方式積極響應。遊行現場秩序井然，紐約警方全程跟蹤護送隊伍前進。

影片來源：記者顏嘉瑩

雖然烏克蘭戰爭與華人熟悉的世界距離遙遠，但參與集會的活動人士Christopher Atwood表示，烏俄關係其實與當今的台海關係有很多相似之處。他提到，在2014年俄羅斯吞併克里米亞之前，身邊的很多烏克蘭人依舊抱有幻想，認為烏俄兩個民族「同文同種」，存在和平相處的可能。「可是，經歷了2014年和2022年兩次痛苦經歷之後，一切都變了。」他說，和平與否，不取決於兩個國家有多少共同的語言和文化傳統，而是完全由獨裁者的意志決定。因此，烏克蘭的抗爭，決定著自由世界未來面臨極權主義侵略的命運。

與曼哈頓華埠相鄰的東村（East Village）是全美最大的烏克蘭裔社區之一，市長亞當斯（Eric Adams）曾在2022年的烏克蘭國慶活動上提到，紐約市共居住著15萬烏克蘭裔居民。

超過500名烏克蘭裔居民24日中午在曼哈頓下城的華盛頓廣場公園(Washingt...
超過500名烏克蘭裔居民24日中午在曼哈頓下城的華盛頓廣場公園(Washington Square Park)集會，紀念國家獨立並聲討侵略者。（記者顏嘉瑩╱攝影）
超過500名烏克蘭裔居民24日中午在曼哈頓下城的華盛頓廣場公園(Washingt...
超過500名烏克蘭裔居民24日中午在曼哈頓下城的華盛頓廣場公園(Washington Square Park)集會，紀念國家獨立並聲討侵略者。（記者顏嘉瑩╱攝影）
超過500名烏克蘭裔居民24日中午在曼哈頓下城的華盛頓廣場公園(Washingt...
超過500名烏克蘭裔居民24日中午在曼哈頓下城的華盛頓廣場公園(Washington Square Park)集會，紀念國家獨立並聲討侵略者。（記者顏嘉瑩╱攝影）
超過500名烏克蘭裔居民24日中午在曼哈頓下城的華盛頓廣場公園(Washingt...
超過500名烏克蘭裔居民24日中午在曼哈頓下城的華盛頓廣場公園(Washington Square Park)集會，紀念國家獨立並聲討侵略者。（記者顏嘉瑩╱攝影）
超過500名烏克蘭裔居民24日中午在曼哈頓下城的華盛頓廣場公園(Washingt...
超過500名烏克蘭裔居民24日中午在曼哈頓下城的華盛頓廣場公園(Washington Square Park)集會，紀念國家獨立並聲討侵略者。（記者顏嘉瑩╱攝影）
超過500名烏克蘭裔居民24日中午在曼哈頓下城的華盛頓廣場公園(Washingt...
超過500名烏克蘭裔居民24日中午在曼哈頓下城的華盛頓廣場公園(Washington Square Park)集會，紀念國家獨立並聲討侵略者。（記者顏嘉瑩╱攝影）
超過500名烏克蘭裔居民24日中午在曼哈頓下城的華盛頓廣場公園(Washingt...
超過500名烏克蘭裔居民24日中午在曼哈頓下城的華盛頓廣場公園(Washington Square Park)集會，紀念國家獨立並聲討侵略者。（記者顏嘉瑩╱攝影）
超過500名烏克蘭裔居民24日中午在曼哈頓下城的華盛頓廣場公園(Washingt...
超過500名烏克蘭裔居民24日中午在曼哈頓下城的華盛頓廣場公園(Washington Square Park)集會，紀念國家獨立並聲討侵略者。（記者顏嘉瑩╱攝影）
超過500名烏克蘭裔居民24日中午在曼哈頓下城的華盛頓廣場公園(Washingt...
超過500名烏克蘭裔居民24日中午在曼哈頓下城的華盛頓廣場公園(Washington Square Park)集會，紀念國家獨立並聲討侵略者。（記者顏嘉瑩╱攝影）

烏克蘭 曼哈頓 俄羅斯

上一則

騎車搶路人項鍊 紐約連發十起搶案 包括法拉盛、華埠

下一則

布魯克林突堵車 男子路中央放望遠鏡帶路人觀土星

延伸閱讀

紐約華裔租客鎚殺案 嫌犯依謀殺和企圖謀殺罪被拘

紐約華裔租客鎚殺案 嫌犯依謀殺和企圖謀殺罪被拘
台灣紡織商紐約拓業務 讚效率高

台灣紡織商紐約拓業務 讚效率高
紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人
全美生活費最貴 紐約曼哈頓擠下檀香山、舊金山

全美生活費最貴 紐約曼哈頓擠下檀香山、舊金山

熱門新聞

視頻流出華裔女房東的一對兒女被警方救出時，身上渾身是血。(讀者提供)

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

2023-08-23 16:33
社區人士說，所謂的「不需要身分寄錢」，用的就是其他顧客的身分，呼籲民眾在跨境匯款時要特別注意商家的可信度。（本報資料照片）

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

2023-08-18 06:46

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

2023-08-20 15:01
曼哈頓中城20日深夜一輛闖紅燈的轎車撞倒七名行人，現場傷者倒地，血跡斑斑。(擷自YouTube FOX 5影片)

閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

2023-08-21 14:29
位於曼哈頓的文華東方酒店發生墜樓事件。(截取自谷歌地圖)

急墜750呎 身體斷兩半…男子曼哈頓酒店頂樓跳下身亡

2023-08-18 13:37
紐約州府建議，免疫系統受損者，應避免食用包括牡蠣在內的生鮮貝類。(路透)

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

2023-08-18 07:40

超人氣

更多 >
紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人
房間無冷氣屋主巧思偷涼 網讚：值得諾貝爾物理獎

房間無冷氣屋主巧思偷涼 網讚：值得諾貝爾物理獎
好市多賣金條 幾小時就搶光 華人認為超划算

好市多賣金條 幾小時就搶光 華人認為超划算
日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮
華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹