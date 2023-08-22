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新州女曼哈頓「閉眼駕車」連撞7人 家屬：疑躁鬱症發作

記者劉梓祁／紐約即時報導
曼哈頓中城20日深夜一輛闖紅燈的轎車撞倒七名行人，現場傷者倒地，血跡斑斑。(擷自YouTube FOX 5影片)
曼哈頓中城20日深夜一輛闖紅燈的轎車撞倒七名行人，現場傷者倒地，血跡斑斑。(擷自YouTube FOX 5影片)

曼哈頓中城日前發生深夜車禍，一名來自新州的女子駕車撞倒七名行人，並在肇事後逃逸，隨後在長島快速路上又與兩車相撞；被捕後，警方對肇事者進行精神鑑定，其家屬亦表示她可能正經歷心理健康問題。

警方表示，29歲的盧卡斯(Imani Lucas)駕駛著本田雅閣在20日晚間11時53分前後闖過紅燈，撞擊了西36街和第六大道交叉口的六名男子和一名女子。根據市警(NYPD)，在當晚首次肇事後，盧卡斯繼續駛過中城隧道，並在在長島快速路皇后區新鮮草原(Fresh Meadows)附近路段撞擊了另外兩輛車，直到她的車輛失去行駛能力為止。

然而，她的母親梅麗莎(Melissa Lucas)表示，相信女兒絕不會有意傷害任何人，且從未發生過類似事故。在21日晚被捕後，盧卡斯被指控多項罪名，包括企圖謀殺和攻擊。

梅麗莎表示，事發當晚自己及丈夫正在外州度假，但曾接到女兒電話並聽到其說「不知道自己在哪裡」、「不知道要去哪裡」。梅麗莎回憶，當時盧卡斯在電話中不斷重複「我只是在開車」，且無法回答自己身處何處。因此，梅麗莎認為盧卡斯患有躁鬱症，並在當時發作。

盧卡斯與父母據報共同居住在新州普林斯頓地區，但常在紐約市工作，並渴望在市內擁有自己的住所。她於近日開始一份新工作，但她母親不願透露公司名稱。梅麗莎還說，盧卡斯日前正在服藥，當並不確定是何事導致車禍發生，並對此感到「震驚」。

網絡流傳車禍現場視頻顯示，幾名滿身是血的受害者倒在人行道垃圾袋旁，接受急救人員和路人的施救，可見血液從他們肢體和臉上流出。

市警表示，其中六名行人被送往醫院，情況穩定；第七名拒絕接受醫療救治。當局指，七人年齡從24歲到61歲不等。受害人中，有兩人被確認為來自義大利的一對夫婦，正處於美國旅行的最後一站；另外51歲的平面設計師馬吉(Matteo Maj)和34歲的網球教練加爾達尼(Giulia Gardani)也是受害者。

盧卡斯被指控企圖謀殺、攻擊、魯莽危害、逃逸事故導致重傷和危險駕駛等七項罪名。警方表示，她似乎沒有酒醉跡象。

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