月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

紐約市 有多「寸土寸金」？一段租賃公寓的影片近日在網上爆紅：您可以用2500元的月租入住一間小套房，前提是如果您願意在廁所洗菜洗碗。

是的，這間不到150平方呎的套房，就生活機能來說，看似麻雀雖小、五臟俱全，但是許多觀眾都注意到：屋裡沒有廚房流理台。

「這是我見過150平方呎以下條件最好的公寓，你找不到更好的了。」影片中的房地產 經紀人說：「我想如果你需要廚房水槽，你必須去用浴室的洗臉台。其實還不錯，它很小，但派得上用場。」

在小型的起居空間裡，有冰箱、烤箱、瓦斯、微波爐，有個垂直的梯子連接一個類似「樓中樓」的平台，這個平台差不多容得下一張單人床墊。

屋內裝有窗型冷氣機，「冷氣機還附遙控器，所以你不用爬下樓梯就可以控制冷氣。」房產經紀人說。「天花板下方還有一些儲物空間，雖然我不知道你要怎麼上去。」

這個租金 顯然無法滿足許多人，很多網友評論認為太貴了，有人說：「要在浴室洗碗…為什麼紐約人願意受這種罪？」有人則回答得很乾脆：「因為我們別無選擇。」

自2019年以來，紐約的房屋租金已經上漲了30%。

紐約地產估價機構Miller Samuel與房產仲介公司Douglas Elliman報告指出，曼哈頓 今年7月公寓月租平均為5588元，較去年同期上漲9%；一間單間公寓的平均月租為3278美元，而三居室公寓的平均月租為每月1萬673美元。

以中位數來看，曼哈頓的月租為4400元，也創下新高，每平方呎的租金平均為84.74元。這是過去5個月裡，曼哈頓的公寓租金第四次創下歷史新高。