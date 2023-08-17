我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更易躲避抗體？新冠肺炎出現新型變異株BA.2.86

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

紐約本月兩例死於食肉菌感染 州長：不可掉以輕心

世界新聞網尤昱程／即時報導
免疫力低的攝取生的海鮮需要特別注意。（Getty Images）
免疫力低的攝取生的海鮮需要特別注意。（Getty Images）

最近紐約州與康州分別傳出一例和兩例感染食肉菌(flesh-eating bacteria)而死亡的案例，紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）呼籲紐約人採取必要的預防措施，以保護自己免受弧菌感染。

感染的食肉菌屬於「創傷弧菌」（Vibrio vulnificus），雖然感染的狀況並不常見，然而一旦感染極為危險，一般人可能由食用生的或者未煮熟的貝類引起，也可能因為將開放性傷口（擦傷、近期穿刺或刺青）暴露在鹽水中引起；根據CDC資料，許多感染者需要密集的醫療照護或截肢，逾五分之一的感染者會死亡，有時候在感覺不適的一兩天內就可能死亡。

任何人都可能感染弧菌，但某些人更有可能感染，或在感染時出現嚴重併發症，包括噁心、嘔吐、腹痛、發燒和發冷；感染死亡並不常見，往往發生在免疫系統弱的人身上。

霍楚表示，「儘管感染機率小，但很不幸的細菌進入了紐約州，可能極為危險。」她希望所有紐約人保持警惕，並採取積極的預防措施，保護自己或親人的安全，免疫力低的人盡量避免食用生的或未煮熟的海鮮貝類。

紐約州 霍楚 併發症

上一則

從抑鬱症到脫口秀 喜劇演員飛飛帶來紐約女權之夜

下一則

全新Santa Fe嶄新大膽設計 帶來輕鬆戶外生活方式

延伸閱讀

從抑鬱症到脫口秀 喜劇演員飛飛帶來紐約女權之夜

從抑鬱症到脫口秀 喜劇演員飛飛帶來紐約女權之夜
房屋局省下錢來卻不能留著自用 紐約民代致信聯邦挑戰不合理規定

房屋局省下錢來卻不能留著自用 紐約民代致信聯邦挑戰不合理規定
紐約和加州皆不宜退休者住 但這一州最糟

紐約和加州皆不宜退休者住 但這一州最糟
ABC：法律顧問力勸川普 勿為喬州官司開記者會

ABC：法律顧問力勸川普 勿為喬州官司開記者會

熱門新聞

根據警方提供的照片，陳彥鈞在逃離醫院時穿著一件純白色的T恤和淺棕色褲子，手腕上仍然帶著醫院手環。(市警提供)

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

2023-08-10 16:20
老太一面哭嚎一面請求，男警員上前一起拉開老太，並說「你再這樣會被逮捕」。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛嚴打無證攤販 華婦貨物被警沒收 大喊不公

2023-08-17 07:38
12日上午雨後法拉盛。(記者劉梓祁／攝影)

暴風雨威脅紐約市 或有冰雹和龍捲風

2023-08-12 17:26
社區人士說，所謂的「不需要身分寄錢」，用的就是其他顧客的身分，呼籲民眾在跨境匯款時要特別注意商家的可信度。（本報資料照片）

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

2023-08-18 06:46
最快於下周將有1200戶無證客家庭遷出紐約，安置到上州的13個庇護點。(市長辦公室提供)

1200戶無證家庭 最快下周遷出紐約市 安置到上州13個庇護點

2023-08-12 07:27
哥倫布公園內常有遊民棲居過夜，有社區人士懷疑本案與遊民有關。(記者和釗宇／攝影)

曼哈頓華埠哥倫布公園凶殺案 1華裔嫌疑人被捕 疑與遊民有關

2023-08-14 07:42

超人氣

更多 >
住家放現金 美國人最愛藏這五個地方

住家放現金 美國人最愛藏這五個地方
買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密
李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下
熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪