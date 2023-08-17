紐約本月兩例死於食肉菌感染 州長：不可掉以輕心

免疫力低的攝取生的海鮮需要特別注意。（Getty Images）

最近紐約州 與康州分別傳出一例和兩例感染食肉菌(flesh-eating bacteria)而死亡的案例，紐約州州長霍楚 （Kathy Hochul）呼籲紐約人採取必要的預防措施，以保護自己免受弧菌感染。

感染的食肉菌屬於「創傷弧菌」（Vibrio vulnificus），雖然感染的狀況並不常見，然而一旦感染極為危險，一般人可能由食用生的或者未煮熟的貝類引起，也可能因為將開放性傷口（擦傷、近期穿刺或刺青）暴露在鹽水中引起；根據CDC資料，許多感染者需要密集的醫療照護或截肢，逾五分之一的感染者會死亡，有時候在感覺不適的一兩天內就可能死亡。

任何人都可能感染弧菌，但某些人更有可能感染，或在感染時出現嚴重併發症 ，包括噁心、嘔吐、腹痛、發燒和發冷；感染死亡並不常見，往往發生在免疫系統弱的人身上。

霍楚表示，「儘管感染機率小，但很不幸的細菌進入了紐約州，可能極為危險。」她希望所有紐約人保持警惕，並採取積極的預防措施，保護自己或親人的安全，免疫力低的人盡量避免食用生的或未煮熟的海鮮貝類。