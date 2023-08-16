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「我把哥哥交給了他們」腦死病患移植豬腎 創存活最長紀錄

世界新聞網王若馨／即時報導
紐約大學朗格尼醫學中心在7月14日為一名腦死病患進行移植豬腎的手術，這顆腎臟至今仍在人體內成功運作。（美聯社）
紐約大學朗格尼醫學中心在7月14日為一名腦死病患進行移植豬腎的手術，這顆腎臟至今仍在人體內成功運作。（美聯社）

一副經過基因改造的豬腎移植到人體後，已經成功地發揮功能超過一個月，這個重大進展可望為晚期腎功能衰竭患者帶來曙光。

紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Medical Center）醫生16日表示，這是人體接受動物腎臟移植歷時最長的成功紀錄，而且紀錄還在持續更新。

被移植入這副豬腎的是57歲的紐約州居民米勒（Maurice Miller），他因為腦癌被判定腦死，但他身體的其餘功能仍在繼續。

米勒家人在被說服這項實驗有助於挽救他人生命後，同意這項手術。

「我很掙扎，」米勒的妹妹說，「但我想這會是我哥哥想要的，所以我把哥哥交給了他們。」

移植外科醫師蒙哥馬利（Robert Montgomery）對美聯社說，他們在7月14日為米勒開刀後，這顆腎臟隨即開始運作；他們將繼續觀察豬腎在邁入二個月的功能。

蒙哥馬利本人也是接受過心臟移植的患者。

使用動物器官移植至今仍是具高度爭議性的話題，聯邦食品暨藥物管理局（FDA）禁止移植動物器官給人類，但對於實驗性的手術給予特殊豁免。

腎臟移植是全球目前需求最高的移植手術，病患平均要等待五年才能等到一顆腎臟。

蒙哥馬利說：「這個器官真的能像人體器官一樣工作嗎？到目前為止，情況看起來確實如此。」

醫學 紐約州 食品暨藥物管理局

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