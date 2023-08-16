紐約多家美甲店欠薪達30萬 州檢協助移民員工討回

位於皇后區的一家「嫉妒指尖」美甲沙龍。（取自蘋果街景）

有眾多華人移民從事的美甲行業，近年來屢被發現存在不正規經營或苛扣員工薪資等情況，數度引起執法部門注意；紐州檢察長辦公室在16日宣布，已幫助曼哈頓、皇后區 和布朗士 內的25家美甲沙龍的過百名員工追回30萬未支付工資，並做出20餘萬罰款判決。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)在聲明中指，當局已幫助位於紐約市的25家「嫉妒指尖」(Envy Nails)美甲沙龍連鎖店的員工追回30萬元未支付工資。根據聲明，在2015年至2021年期間，涉事店鋪未向超過100名現任和前任員工支付最低工資，其中許多是弱勢移民工人和有色群體員工。

法庭文件顯示，嫉妒指尖將向被拖欠薪資的員工支付30萬元賠償金，以作為與檢察長辦公室的協議，同時還會解散未經妥善登記的企業實體，並在三年內向檢方提交報告。此外，作為25家實體之一的「Nails 181」公司，還因在2014年9月至2019年8月期間未繳納銷售稅而被判有罪，為三級重大盜竊，屬於D級重罪。

因此，最高法院法官彼得森(Laurie Peterson)對Nails 181進行了稅務判決，裁定總額超過27.5萬元的罰款，款項將歸於州政府。詹樂霞表示，此次行動確保了嫉妒指尖履行相應義務，即支付最低工資、提供員工應得的生計，使受害者得到應有補償。她還說，當局將始終為工人的權益而戰，追究違法者的罪行。

調查發現，在2015年至2021年期間，位於曼哈頓、皇后區和布朗士的25家以嫉妒指尖名義經營的美甲沙龍，未按紐約州 勞工法規定支付員工薪酬；在此期間，沙龍將員工錯誤歸類為獨立承包商，並未支付最低工資或加班工資。稅務部門跟進調查還發現，除了工資違規外，其在2014年9月至2019年8月之間未報告的應納稅銷售額超過200萬元，導致至少欠繳9萬元銷售稅，以及相關罰款和利息。

據悉，檢方於2018年開始調查嫉妒指尖集團，發現其在營業執照、工資單和法人實體方面存在眾多缺陷，且未能為員工保持即時且一致的工資記錄。檢察長還發現，經營者提交給紐約州的企業文件中存在不正確和錯誤信息。作為協議要求，嫉妒指尖集團同意不以任何方式歧視或報復新老員工，且按要求告知權利。