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紐約州府回信批評亞當斯 無證客危機處理不當

記者張心／紐約即時報導
紐約州府指責市府在無證客問題上，拒絕州府援助並行動遲緩。(州長辦公室提供)
紐約州府指責市府在無證客問題上，拒絕州府援助並行動遲緩。(州長辦公室提供)

紐約州府15日晚間正式回信市府關於無證客危機的援助請求，指責市府拒絕州府援助並行動遲緩。

代表州長霍楚(Kathy Hochul)的律師蓋伊(Faith E. Gay)在長達12頁的信中表示，市府在過去一年中，未選擇接受州府提供的多次援助，包括可以容納超過3000名無證客的十幾個州府空地。此外，市府還行動遲緩，市長亞當斯(Eric Adams)沒能在2022年6月，就為單身成年男性建立庇護帳篷，直到過了幾個月情況不可收拾了才行動。

信中還表示，市府沒有優先考慮幫助無證客填寫工作許可申請文件，導致上千人現在無法工作，「市府沒能及時請求法規變更，沒能及時與州府分享必要信息，沒能及時實施計畫，也沒能在採取行動前爭取州府建議，「市府可以且應該採取更多積極、合作的方式與州政府合作。」

這是紐約市府上周向州府要求更多經濟援助後，州府的最新回應，打破了霍楚和亞當斯兩人在任大部分時間內的和諧。

州長發言人斯莫(Avi Small)16日上午補充道，州長感謝亞當斯市長及其團隊，為應對這場持續的人道危機所做的工作，「州長已經投入了前所未有的資源來支持市府，並將繼續與他們密切合作，提供援助和支持。」

亞當斯 無證客 霍楚

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