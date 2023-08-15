第37次 紐約市長喊話拜登解決無證移民危機

紐約市長亞當斯15日聯合布碌崙(布魯克林)區長雷諾索、酒店貿易委員會舉行集會，第37次喊話總統拜登，要求聯邦為紐約市解決無證客危機提供資金支持，並加速批准無證客工作許可。(市長辦公室提供)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)15日聯合布碌崙(布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)、酒店貿易委員會(Hotel Trades Council)舉行集會，第37次喊話總統拜登，要求聯邦為紐約市解決無證客 危機提供資金支持，並加速批准無證客工作許可。

亞當斯在這場召開於布碌崙議會廣場(Brooklyn Borough Hall Plaza)的集會上表示，自去年春天起，已經有超過十萬名無證移民抵達紐約，而為了給予人道主義援助，紐約市預計將在三年內花費120億元「養」這些無證客，這對紐約市來說是空前壓力，「我們要求聯邦提供財政支持，同時履行美國基本精神，為無證客提供工作許可。」

雷諾索則暗示，聯邦似乎正在聯合反對紐約市發展，故意不提供更多援助，現在愈來愈多的民代意識到這個問題，加入市府陣營努力應對這場危機，「不幫助我們是一回事，妨礙我們又是另一回事。聯邦政府現在就是這樣在操作，不僅不提供幫助，還百般阻撓。」

雷諾索還警告稱，無證客危機將有可能成為影響民主黨2024年大選的不利因素，並提到共和黨已經在眾議院中佔據多數席位，「我們需要逆風翻盤，而無證客危機很有可能成為共和黨的把柄。」