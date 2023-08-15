不給錢就要命…紐約地鐵捅人乞丐逃竄一日後又打人被捕

事發地鐵站。(記者和釗宇／攝影)

曼哈頓 中城先鋒廣場(Herald Square)地鐵站 13日深夜發生傷人案，一名乞討者將拒絕給予他施捨的路人刺傷。一天之後，被通緝的嫌疑人即因在地鐵中對他人施以拳腳而被捕。據了解，嫌疑人僅在今年之內就已多次被捕及控罪。

警方稱，38歲的嫌疑人特羅曼(David Trotman)在14日下午2時50分左右，在曼哈頓的一列地鐵A線列車上拳打一名男性乘客，此後，警察在車行至時報廣場後將其逮捕，並控輕罪。消息人士稱，特羅曼與前一日的傷人案有所關聯。一旦確認，他將被加控傷人重罪。

據「每日新聞」報導，特羅曼在被押送出警局時，曾咆哮「白種人都是蠢貨，他們在睡夢中都要給人口交」，還附加有其他粗俗言語。

不過，被他刺傷、險些送命的76歲老人艾哈邁德(Iqbal Ahmed)其實並非他口中的「高加索白種人」(Caucasians)，而是一名來自巴基斯坦的南亞裔移民。他回憶，事發當時，特羅曼在向他要錢後，甚至「沒有給我說話的機會」，就突然拔刀刺向了他的胸口，根本躲閃不及。

紀錄顯示，特羅曼曾於今年4月底被捕，被控罪名為涉嫌破壞他人財產以及非法入侵。消息人士還透露，他在7月12日還曾因在曼哈頓下城華爾街 附近對一名21歲女子施以「鹹豬手」而被控強制觸摸罪(forcible touching)。