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紐約市啟動新法 無證菸草大麻店房東也會連帶受罰

記者和釗宇／紐約即時報導
市議員舒曼琳介紹新法，非法大麻店的房東將連帶受罰。(記者和釗宇／攝影)
市議員舒曼琳介紹新法，非法大麻店的房東將連帶受罰。(記者和釗宇／攝影)

紐約市從14日起將生效一項新法，對明知租戶存在非法大麻或菸草經營行為的房東處以高額罰款。市議員舒曼琳(Lynn Schulman)、利華娜(Carlina Rivera)以及紐約房地產委員會(Real Estate Board of New York，REBNY)的代表等人在位於曼哈頓聯合廣場(Union Square)附近的合法大麻銷售店Union Square Travel Agency Cannabis Dispensary召開發布會，介紹這項新法。

這項由舒曼琳等提起的1001號法案(Int 1001-2023)於今年7月23日在市議會通過，法案要求紐約市內的任何人不得故意將商業場所出租給無證出售香菸、電子菸、菸草製品或非法大麻的商戶，也不得允許其使用這些場所。在商戶被執法機構查出存在此類違法行為後，房東也會同時收到通知。收到通知的房東如未在規定時間內啟動驅逐程序，則將面臨罰款。第一次罰款額為5000元，此後如被查出再犯，會每次被罰1萬元。

舒曼琳表示，這將是立法和執法機構首次針對房東「開刀」的行動。她介紹，目前紐約市有8000家無證菸店，其中有2000家存在無證銷售大麻的行為。這些黑店不僅難以監管、對社區內的青少年和兒童存在潛在危害，更會嚴重損害合法商家的利益。據統計，這些無証商戶的違法銷售額可達54億元，而合法經營者的銷售總額僅20億元。

紐約市現有2000家無證大麻店，對合法商家的利益構成嚴重衝擊。圖為合法大麻製品銷...
紐約市現有2000家無證大麻店，對合法商家的利益構成嚴重衝擊。圖為合法大麻製品銷售商家Union Square Travel Agency Cannabis Dispensary。(記者和釗宇／攝影)

大麻 房東 紐約市

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