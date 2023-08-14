紐約市啟動新法 無證菸草大麻店房東也會連帶受罰

市議員舒曼琳介紹新法，非法大麻店的房東將連帶受罰。(記者和釗宇／攝影)

紐約市 從14日起將生效一項新法，對明知租戶存在非法大麻 或菸草經營行為的房東 處以高額罰款。市議員舒曼琳(Lynn Schulman)、利華娜(Carlina Rivera)以及紐約房地產委員會(Real Estate Board of New York，REBNY)的代表等人在位於曼哈頓聯合廣場(Union Square)附近的合法大麻銷售店Union Square Travel Agency Cannabis Dispensary召開發布會，介紹這項新法。

這項由舒曼琳等提起的1001號法案(Int 1001-2023)於今年7月23日在市議會通過，法案要求紐約市內的任何人不得故意將商業場所出租給無證出售香菸、電子菸、菸草製品或非法大麻的商戶，也不得允許其使用這些場所。在商戶被執法機構查出存在此類違法行為後，房東也會同時收到通知。收到通知的房東如未在規定時間內啟動驅逐程序，則將面臨罰款。第一次罰款額為5000元，此後如被查出再犯，會每次被罰1萬元。