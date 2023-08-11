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巡迴推廣台灣美食 2名廚復刻台式酒家「手路菜」

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
兩位來自台灣的知名主廚溫國智(左起)和陳瑞昌，呈現12道正宗的台灣辦桌手路菜。(記者鄭怡嫣╱攝影)
兩位來自台灣的知名主廚溫國智(左起)和陳瑞昌，呈現12道正宗的台灣辦桌手路菜。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約台灣會館近日舉辦年度募款餐會，兩位來自台灣的知名主廚溫國智和陳瑞昌，呈現12道正宗的台灣辦桌手路菜，讓參與者品嚐道地的台灣家鄉美食，他們受到中華民國僑務委員會邀請，正在北美開啟「台灣美食國際巡迴講座」，以美食推廣並傳承台灣文化。

僑委會為輔助海外餐飲業發展，將台灣美食推展至國際，自2010年起辦理「台灣美食國際巡迴講座」，兩名台灣主廚溫國智和陳瑞昌此次受邀，於7月29日至本月25日間，巡迴美國東部及加拿大，為各地民眾帶來特色美食。

兩位來自台灣的知名主廚溫國智和陳瑞昌，呈現12道正宗的台灣辦桌手路菜。(記者鄭怡...
兩位來自台灣的知名主廚溫國智和陳瑞昌，呈現12道正宗的台灣辦桌手路菜。(記者鄭怡嫣/攝影)

此次在紐約之站，他們也於近日在台灣會館舉辦的籌款餐會帶來12道菜餚，溫國智為台灣大學研究所畢業，陳瑞昌畢業於桃園創新技術學院，二人此前均曾在多項競賽中斬獲金牌，他們介紹，不同於當代社會精緻化的小份便當，此次菜餚復刻70、80年代農業社會的大盤台式酒家菜，為台美鄉親帶來菊花筍絲繡干貝、八寶富貴去骨鴨等特色手路菜。

台灣會館理事長蘇春槐表示，募款餐會旨在籌措資金支持會館的各項計畫和服務，推廣台美文化，為社區提供更多的支援與幫助，感謝各界人士的支持與參與。

台灣會館籌款餐會。(記者鄭怡嫣/攝影)
台灣會館籌款餐會。(記者鄭怡嫣/攝影)

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章、紐約華僑文教中心主任陳永豐、市長亞當斯(Eric Adams)特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉、副市長高級顧問顧雅明、州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀、州眾議員金兑錫社區聯絡主任馮子馨等參與了此次活動。

中華民國 亞當斯 亞裔

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