乘客數恢復至疫前80% 紐約地鐵增加周末班次

乘客量急速恢復，紐約市地鐵班次將大幅增加。(記者張心／攝影)

大都會 運輸署(MTA)9日宣布，將從12日(周六)起增加周末地鐵 班次，由原本的8分鐘一班提升為6分鐘一班，因周末地鐵平均乘客量已達到220萬，恢復到了疫情 前的80%。

大都會運輸署主席利博(Janno Lieber)表示，地鐵1號線和6號線的周末服務班次將增加，「這可能聽起來沒什麼，但當你站在炎熱的月台上，每一分鐘都顯得很重要。」他補充，G線、J線和M線也增加了更多服務，C線添加了午間班次，「我們不斷接到乘客投訴，抱怨需要長時間等待地鐵，州府新財年的3500萬元預算使服務改善實現。」

利博指出，預計紐約其他地鐵線路也將陸續增加周末班次，這些增長將主要針對客流量自疫情起恢復較高的線路和時段。根據大都會運輸署最新統計，工作日平均乘客量已達到385萬人，周末平均乘客量為220萬人，而且周末客流量的恢復速度超過了工作日，已約達到疫情前的80%，工作日客流量約恢復到疫情前的65%至70%。

根據大都會運輸署的計畫，今年12月之前，全市各條地鐵線路工作日午間和晚間服務將增加，保證8分鐘一班地鐵；到2024年7月以前，各地鐵線路在工作日的服務班次都會增加，也保證每8分鐘一班車。

為了實現新增的班次和服務，大都會運輸署正在增加數百個職位。負責地鐵運營的高級副總裁克里奇洛(Demetrius Crichlow)表示，大都會運輸署今年迄今新招了248名列車操作員和223名列車指揮員，「每個新招聘的人員都需要接受專業培訓，所以地鐵新增的服務不會一蹴而就，擴張會按照緩慢而穩定的步伐進行。」

地鐵班次提升將與紐約市公車和地鐵票價上漲一同實施。自20日起，大都會運輸署的漲價新規即將生效，由原本的2.75元提升至2.9元。這是自疫情爆發以來，全市捷運線路首次漲價。