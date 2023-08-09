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紐約市無證客破10萬 亞當斯：養3年得花120億

紐約市無證客破10萬 亞當斯：養3年得花120億

記者張心／紐約即時報導
紐約市無證移民總數日前已突破10萬大關。(市長辦公室提供)
紐約市無證移民總數日前已突破10萬大關。(市長辦公室提供)

紐約市無證移民總數日前已突破10萬大關，市長亞當斯(Eric Adams)9日公布最新成本預測，聲明如果再得不到聯邦和州府支持，預計到2025年7月，市府至少得花費120億元負擔無證客開銷。

亞當斯指出，紐約市已經在2023財年為無證客危機支出了14.5億元，以此報銷他們的住所、食品、教育等各項服務。然而，自2022年春季以來，這些無證移民的數量毫無減緩趨勢，總數在日前甚至超過了10萬人，如果市府缺乏進一步的支持，基於當前趨勢的新成本預估，該市可能在2023、2024和2025三個財政年度，需要支出高達120億元才能養活他們。

市府表示，由於尋求庇護的人口增長速度遠超先前的預期，與此同時，住宿和護理成本也在不斷增加，預計2024財年和2025財年，將花費近110億美元，分別要在2024財年花費47億美元，在2025財年花費61億元。「這些資金需要從紐約市籌集，這意味著，如果得不到聯邦和州府的額外支持，全市將在今年和明年的財政預算中，再度加價70億元，以補貼無證移民的需求。」

根據市府預測模型，無證移民危機未來還將保持高速增長。截止本財政年度，紐約市平均每晚要負擔3萬3860個家庭，成本高達47億元以上。到2025財年，紐約市平均每晚要負擔4萬3880個家庭，成本預計超過61億元。

亞當斯表示，由於無證客危機，全市正面臨前所未有的緊急狀態，已經到了崩潰的邊緣。「我們的市民不是國際人道主義危機的罪魁禍首，但卻被迫給破碎的移民體系收拾爛攤子。我們的同情心或許無限，但我們的資源並非如此，120億元正是我們所面臨的預算現實。」他強調，如果州府和聯邦不能立即提供援助，羅斯福酒店(Roosevelt Hotel)外令人心碎的場景將不斷上演。

他羅列出聯邦和州府可以提供的援助，要求州府將無證客分攤到全州各區，增加救援場所地點和數量，提供額外的資金支持。同時，要求聯邦也提供經濟援助，並且加快授權無證客工作許可，幫助他們迅速就業；宣布邊境危機狀態，合理管控邊境無證客數量，幫助紐約市減壓，在全美公平分布無證移民。

紐約市 移民 無證客

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