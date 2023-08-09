我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／美台21世紀貿易倡議實施法、倫敦塗鴉牆風波

紐約市無證客破10萬 亞當斯：養3年得花120億

曼哈頓數千人騷亂 紐約市警尋更多嫌疑人

記者劉梓祁／紐約即時報導
騷亂發生後被捕者送至市警總部。(記者劉梓祁／攝影)
騷亂發生後被捕者送至市警總部。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市曼哈頓日前發生大規模騷亂，數千人為響應網路名人號召聚集於聯合廣場(Union Square)，其中多人破壞沿街設施並與警員產生衝突，一度失控的場面導致交通阻塞和市警(NYPD)封鎖總部；儘管當日已有至少60餘人被捕，警方仍在不斷尋找涉嫌製造混亂人士，公布近20人影像。

本月4月，有多達6000人聚集在聯合廣場，以響應網路熱門主播塞納特(Kai Cenat)宣稱的遊戲設備贈送活動，但隨即導致場面過度擁擠並失控，從而演變成騷亂。隨著衝突爆發，多名青年向警察投擲石塊和椅子或損壞沿路車輛，以及啟動滅火器和燃放煙花。

事發後，市警宣布採取最高級別緊急響應「四級動員」(Level 4 Mobilization)，近千位警員到場驅散人群並逮捕66人，其中包括約30名未成年人，同時封鎖了位於下城華埠旁的市警總部。市警總警司馬德雷(Jeffrey Maddrey)表示，被捕青年不僅相互攻擊，還襲擊了警察。

當日下午，市警總部被金屬柵欄圍起並有大量警員職守，僅有工作人員和周邊住戶得以進入；同時，多輛警車和未在營運的巴士將被捕騷亂參與者送至現場等候處理，後者戴手銬被押送進樓內。

過去數日，市警仍在就騷亂發出通緝令，並公布數張涉事青年圖像，其因破壞財產、毆打他人等多種原因被列為嫌犯，人數至少接近20位。根據轄區相鄰聯合廣場的市警第9和第13分局，追查者均在騷亂現場，其中10餘人年齡介於15和18歲。

市警呼籲公眾協助識別並表示，嫌犯當天不僅對路邊停放的車輛進行踢踹、跳躍等破壞行為，導致擋風玻璃破裂，還將施工處的大桶扔向一名59歲警員，致其頭部等多處受傷，隨後逃亡不明方向。

由於贈品承諾導致大規模混亂，塞納特被指控暴動、煽動暴亂和非法集會，但均是輕罪；他將於18日出庭應訊。直至8日，他尚未公開回應指控。

市警追查更多參與擾亂嫌疑人。（市警提供）
市警追查更多參與擾亂嫌疑人。（市警提供）
市警追查更多參與擾亂嫌疑人。（市警提供）
市警追查更多參與擾亂嫌疑人。（市警提供）
市警追查更多參與擾亂嫌疑人。（市警提供）
市警追查更多參與擾亂嫌疑人。（市警提供）
騷亂發生後市警總部一度封鎖。(記者劉梓祁／攝影)
騷亂發生後市警總部一度封鎖。(記者劉梓祁／攝影)
市警追查更多參與擾亂嫌疑人。（市警提供）
市警追查更多參與擾亂嫌疑人。（市警提供）
騷亂發生後市警總部一度封鎖。(記者劉梓祁／攝影)
騷亂發生後市警總部一度封鎖。(記者劉梓祁／攝影)

華埠 紐約市 曼哈頓

上一則

紐約MTA全新App上線公測 地鐵、公車、鐵路即時掌握

下一則

紐約市無證客破10萬 亞當斯：養3年得花120億

延伸閱讀

紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首

紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首
SHSAT有新威脅？ 寇頓籲家長準備動員

SHSAT有新威脅？ 寇頓籲家長準備動員
發恐怖威脅 烏瓦德濫殺案兇手表弟被捕

發恐怖威脅 烏瓦德濫殺案兇手表弟被捕
紐約擬收「塞車費」 計程車司機叫苦：年收將少8000元

紐約擬收「塞車費」 計程車司機叫苦：年收將少8000元

熱門新聞

林建新2022年參加費城首屆全美華人峰會。(本報檔案照)

紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡

2023-08-03 14:48
林建新生前積極推動華社事務。(美華總會提供)

華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機

2023-08-04 11:17
林建新近日離世，根據美國華人華僑聯合總會及其家屬，其死因為飲酒過度造成的意外。(美華總會提供)

企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停

2023-08-05 10:37
有消息指出，華裔醫生程志涉嫌性侵的受害者恐不止一人。（取自doximity網站）

涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪

2023-08-07 18:58
嚴女士接聽詐騙分子的電話後，同一時間Whatspp也開始收到陌生人的消息。(嚴女士提供)

華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」

2023-08-05 07:45
邱女士討租不成，氣得鬱結難解，靠寫字抒發鬱悶，「惡霸欺善，天理何在？」(記者高雲兒／攝影)

紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租

2023-08-06 07:32

超人氣

更多 >
美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸
56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」

56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」
「奧本海默」這句爭議對白震撼全場 諾蘭坦言：劇本裡沒有

「奧本海默」這句爭議對白震撼全場 諾蘭坦言：劇本裡沒有
賓州汽車騰空撞入民宅2樓 警：駕駛是故意的

賓州汽車騰空撞入民宅2樓 警：駕駛是故意的
「踩著屍體往上爬」3星座：金牛自私鬼、這個星座出賣朋友

「踩著屍體往上爬」3星座：金牛自私鬼、這個星座出賣朋友