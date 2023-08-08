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紐約MTA全新App上線 地鐵、公車、鐵路服務盡在掌握

記者張心／紐約即時報導
大都會運輸署推出全新App，集合地鐵、公車、長島鐵路、北線鐵路時刻表、服務警示等資訊。(大都會運輸署提供)
大都會運輸署推出全新App，集合地鐵、公車、長島鐵路、北線鐵路時刻表、服務警示等資訊。(大都會運輸署提供)

大都會運輸署(MTA)8日推出全新App，集合地鐵、公車、長島鐵路(LIRR)、北線鐵路(Metro North)時刻表、服務警示等資訊，提供電召殘障專車(Access-A-Ride)預約服務，並可及時查看地鐵系統中各站的電梯和自動扶梯故障情況，以此一站式服務App完全取代現有的MYmta App。

新App主要提供路線規劃功能，可及時查詢地鐵、公車、長島鐵路、北線鐵路、跨哈德遜河紐新通勤火車(Port Authority Trans-Hudson，PATH)和新機場快線(AirTrain)的建議路線和時刻表。乘客還可存儲喜愛的路線和站點，以快速查看到站時間。

此外，新App可用於實時公車追蹤，查看即將到站的公車位置，確認何時抵達，並隨時追蹤公車的行程，包括即時顯示還有多少站和幾分鐘到站。App內還可查看鐵路列車的實時擁擠情況。

為了方便殘障人士乘車，新App將提供電召殘障專車預約服務，民眾可通過App查詢乘車和下車的時間，並隨時查看乘車歷史記錄。

MTA代理首席客戶官里埃拉(Shanifah Rieara)表示，「如果我們希望有更多乘客使用公共交通，提供易於操作的旅行工具至關重要。新的MTA應用程式正是實現了這一點，能夠在一兩次點擊內將乘客與所需資訊連接起來。」

他指出，新App由大都會運輸署和智能移動平台提供商Axon Vibe共同開發，在智能交通技術的加持下，用戶可以選擇共享他們的位置數據，以接收智能的實時、基於位置的個人旅程通知。MTA將研究匯總的數據，以了解乘客流量和移動模式，改善交通運營，並開發創新工具，減少溫室氣體排放。

新App目前正在公測階段，民眾可通過MTA官網使用並提交反饋，網址為https://new.mta.info/guides/apps/mta-beta-signup-and-feedback。公測完畢後，新App將於今年末在Apple App Store和Google Play Store上線，已經安裝了MYmta App的乘客，無須下載新App，新版本將自動在手機等移動設備上進行更新。

App MTA 長島鐵路

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