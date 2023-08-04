紐約亞裔律師協會、華策會 5日布碌崙辦免費法律諮詢

紐約亞裔律師協會將於5日在布碌崙華策會舉辦免費法律諮詢。(AABANY提供)

紐約亞裔 律師協會(Asian American Bar Association of New York)將與布碌崙 (布魯克林)華人 策劃協會合作，於5日(周六)中午12時30分至下午3時30分，在8大道4101號的布碌崙華策會社會服務中心，舉行免費法律諮詢服務，並提供中文翻譯。

此次免費法律諮詢服務內容涵蓋住房、就業、勞工、移民和家庭事務等，紐約亞裔律師協會的律師將在場提供一對一的諮詢及建議，若民眾問題無法直接在場得到解決，還可將問題轉交給該協會旗下的律師事務所，或是轉介到相關法律信息服務團隊(Legal Referral and Information Service)，確保諮詢者能得到滿意的答覆。

這次活動獲得市議員紀思庭(Justin Brannan)、阿維萊斯(Alexa Aviles)，州參議員曲怡文、紐約親子互助會、布碌崙華人聯合會、松柏之家社區服務中心、紐約同心會(New York Teamup)和布碌崙南區居民互助會(SBCC)等支持。

5日免費法律諮詢電話是(718)492-0409，也歡迎民眾直接到場洽詢。