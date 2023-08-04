參院領袖舒默訪曼哈頓華埠 李榮恩籲改善治安 教育問題

參院多數黨領袖舒默(中)日前到訪曼哈頓華埠美心咖啡茶餐廳，同紐約州眾議員李榮恩(左二)探討紐約亞裔社區的發展情況。（李榮恩辦公室提供）

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)日前到訪曼哈頓華埠 美心咖啡茶餐廳(Mee Sum Cafe)，同紐約州眾議員李榮恩(Grace Lee)探討紐約亞裔 社區的發展情況；李榮恩強調亞裔對公共安全、優質教育 、小商家復興等議題的關心，要求聯邦確保滿足亞裔群體的相關需求。

舒默表示，自己始終支持亞裔社區的發展，積極推動移民改革，領導反對仇亞犯罪法案的推出，並支持創建全美首個亞太裔美國歷史和文化國家博物館，同時任命多位亞裔法律專業人士進入聯邦法院工作。他很開心能夠到訪華埠並和李榮恩議員會面，討論亞裔社區目前最關心的問題，「我會繼續打擊仇亞犯罪、加強聯邦司法體系、提名亞裔參政議政等，我也很期待和李議員合作，為選民們提供幫助。」

李榮恩指出，紐約亞裔和曼哈頓下城選民面臨緊迫性問題，比如持續性的嚴重仇亞犯罪、公共安全威脅，以及缺乏高質量的、以能力為選拔標準的教育體系，「我希望聯邦優先考慮亞裔社區所面臨的治安隱患，還有亞裔青少年獲得優質教育的必要性。」此外，李榮恩表示，作為紐約增長最快的少數族裔群體，亞裔需要在政府中有一席之地，「我很感謝舒默願意一同解決亞裔社區問題，重視我們選民的需求。」