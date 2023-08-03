帶到家中洗劫 華男與共謀冒充FBI綁架、持槍搶劫

假冒FBI的華男黃誠偉。(紐約市警提供)

紐約東區聯邦檢控官辦公室3日宣布，來自皇后區的一名華裔和外族裔男子涉嫌冒充聯邦調查局(FBI )探員，在皇后區法拉盛 公寓綁架兩名民眾數小時，期間不停用手槍威脅性命，盜走受害者家裡的貴重物品；兩嫌目前已落網，被法官勒令關在拘留所，將面臨相關控罪。

根據法律文件，7月16日早上7時許，被告華男黃誠偉(Cheng Wei Huang，姓名皆音譯)與烏茲別克斯坦裔的佐基洛夫(Rustambek Zokirov)開著保時捷轎車，進入法拉盛Elder大道137-35號公寓樓的地下室停車場；當看見一對成年夫婦從賓士開門下車時，他們也隨即下車，一邊走上前一邊揮舞手中的槍枝，向民眾自稱為FBI探員，接著拿出手銬將兩人銬住。

兩嫌犯表示要到受害者家中問話，並一路護送他們搭乘電梯到五樓的住所，進屋後兩嫌犯用布蒙住受害者的眼睛、用膠帶將人五花大綁，期間還用手槍威脅他們服從，否則就傷害他們；據受害者所述，佐基洛夫曾亮出所謂的FBI徽章，過程中與黃誠偉一起用電擊槍電擊其中一名受害者，將他推到淋浴間打開蓮蓬頭，進一步恐嚇和強迫受害者配合。

早上7點15分，兩嫌開車離開公寓，但在兩分鐘後回來，接下來的好幾個小時內，兩人翻箱倒櫃尋找公寓內的貴重物品，盜走多張信用卡、名牌包、珠寶、手機、手機卡和賓士鑰匙；不僅如此，嫌犯還逼迫受害者讓其朋友轉發虛擬貨幣 給他們，期間用槍指著受害者的頭，威脅他不可透露當前情況，然後按照指示撥通電話打給朋友，最終一人同意轉發3萬元的加密貨幣。

接近晚間9時，兩嫌犯才設置15分鐘的計時器，並放鬆對受害者的束縛，指示他們只有計時器響了才可以解脫，語畢兩人就帶著盜竊物品，坐上受害者的賓士轎車離開現場；直到晚上11時，受害者確認脫險後才敢聯繫紐約市警報案。

警方7月19日在曼哈頓一個停車場發現該輛賓士轎車，接著通知值班人員若車主前來取車，第一時間通知警方；隔日佐基洛夫與另一人前來取車，在值班人員的幫助下，警方掌握佐基洛夫的名字和個人信息，其外貌體徵也符合其中一名犯案人員。

據悉，當工作人員告知車子遭執法人員充公時，佐基洛夫理直氣壯地回應道，自己就是執法人員，還一度用手機打給紐約市警；8月2日，佐基洛夫在家中遭警方逮捕，警員搜到一張屬於黃誠偉的信用卡，不久後佐基洛夫和其母親均承認黃誠偉就是共謀，警方3日在黃誠偉家中將他逮捕。