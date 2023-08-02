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塔可鐘配料過少惹爭議 紐約男子怒告索償500萬

世界新聞網藍立雅／即時報導
連鎖速食餐廳塔可鐘遭控散播不實廣告，正面臨一項集體訴訟。（路透）
連鎖速食餐廳塔可鐘遭控散播不實廣告，正面臨一項集體訴訟。（路透）

知名連鎖速食餐廳塔可鐘（Taco Bell）近日被指控人氣商品超值捲餅（Crunchwrap Supreme）及墨西哥披薩（Mexican Pizza）中的牛肉含量與廣告不符，正面臨一項集體訴訟（class action suit）。

塔可鐘於7月31日在紐約東區聯邦法院（Eastern District of New York）被訴。該集體訴訟是代表從2020年7月31日至訴訟結束期間，所有在紐約州內塔可鐘買過墨西哥披薩、素食墨西哥披薩（Veggie Mexican Pizza）、超值捲餅、超大捲餅（Grande Crunchwrap）或素食捲餅（Vegan Crunchwrap）的人。訴訟要求塔可鐘立刻改正他們欺詐性的行為，或停止販售這些商品。

原告Frank Siragusa是皇后區瑞吉屋（Ridgewood）的居民，去年9月20日曾在當地的塔可鐘購買墨西哥披薩。Siragusa表示自己買到的披薩中，牛肉和豆子含量只有原本預期的一半。他在訴訟中指控塔可鐘的廣告「不公且具誤導性」（unfair and materially misleading），並附上多張照片證明自己所言不虛。

日益嚴重的通膨導致人們的生活成本高漲，因此每餐的花費也須精打細算，然而民眾在塔可鐘消費時，卻只能買到配料不到廣告中一半的捲餅和披薩。因此，Siragusa的律師團隊也在訴訟中稱，塔可鐘的行為容易增加消費者經濟上的負擔。

雖然不知道這場官司的結果會如何，但Siragusa不會因此退縮。他希望能藉此終止塔可鐘散播不實廣告的行為，並為所有的受害者爭取到共500萬美元以上的賠償金。

墨西哥 紐約州 皇后區

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