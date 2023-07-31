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曼哈頓華埠發生驚險車禍 機車騎士被捲入大貨車輪下

記者和釗宇／紐約即時報導
機車騎士在華埠交通最繁忙的路段被捲入大貨車輪下。(記者和釗宇／攝影)
機車騎士在華埠交通最繁忙的路段被捲入大貨車輪下。(記者和釗宇／攝影)

曼哈頓華埠堅尼路(Canal St.)交勿街(Mott St.)處31日下午2時30分左右發生交通事故，一名西語裔機車騎士在行車道間穿梭時不慎跌倒，正被身旁的半掛式貨櫃車捲入車輪下。幸好大貨車車速不快，機車騎士雖受傷但無生命危險。

事發地點位於華埠交通最繁忙的路段。現場目擊者Sat提供的影片顯示，該名騎士駕駛輕便機車行駛在堅尼路西向東方向，在通過勿街路口後，迂迴至前方外側車道的大貨車左側準備超車，不料內側車道正常行駛的一輛休旅車忽然減速，機車騎士反應不及、擦撞該車側面，隨後失去重心摔倒在地，倒地的位置正巧位於大貨車左後輪前，貨車閃避不及，先撞到機車，隨後將騎士捲入車輪下。

監控影像拍到事發瞬間。(目擊者提供）
監控影像拍到事發瞬間。(目擊者提供）

幸好貨車車速不快，且撞到機車時又產生了一定的緩衝力量，因此機車騎士僅下半身被壓在一組車輪中間的縫隙部位，未形成輾壓。

事故發生後，機車騎士被卡在車輪下無法行動，但神智清醒，上半身無礙，被困時可以操作手機。

大貨車在壓到機車騎士前先撞到了機車，因此形成阻力，車輪沒有碾壓到他。圖為傷者所騎...
大貨車在壓到機車騎士前先撞到了機車，因此形成阻力，車輪沒有碾壓到他。圖為傷者所騎的機車。(記者和釗宇／攝影)

事發後不久，急救車、消防車以及警方的救援人員趕赴現場，消防員將大貨車車身頂起，救出被困騎士。騎士膝部嚴重擦傷，雙腿沒有其他嚴重的開放性創傷，也沒有大量出血，但尚未知是否有骨折等內傷。

搶救結束後，事發現場迅速恢復了交通，整個救援過程持續不到半小時。事發地點距離市警五分局很近，局長陳韜也赴現場查看，但未透露更多細節。

華埠 休旅 曼哈頓

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