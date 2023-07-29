應帆新小說集發布會 法拉盛圖書館舉行

許多作家、文友出席應帆的新書發布會。(應帆提供)

紐約華語作家應帆的小說集，「漂亮的人都來紐約了」新書發布會於15日在皇后區 法拉盛圖書館 成功舉辦。

近60位嘉賓出席兩個半小時的發布會。紐約文學界的資深編輯和詩人王渝、北美中文作家協會會長蔡維忠、紐約華文作家協會前會長李秀臻、「北京文學」前編輯黑豐等人出席發布會並發言，和讀者分享他們閱讀應帆小說集心得，認為這是「新一代的留學移民 小說」，常有「令人意外之喜」，寫出了永恆的變數，以及情節的細和情感的深。

發布會由皇后區移民服務部總監陳曦和北美中文作家協會理事唐簡共同主持，以作者應帆和文藝表演者趙蓓演出小說「路路通」中的一段關於「開心」、「關心」沒有反義詞關係的精彩對話開場。

應帆發表幽默感十足的演講，他先是「自黑」一番，希望大家不是「捂著眼睛」讀完他的小說集，然後和大家分享小說集的特點：自己的寫作是「雌雄同體」，書中的15個情感故事都和紐約緊密相關，並在體量上表現出短篇小說的豐富含義；小說裡不時出現的意象和隱喻甚至被ChatGPT捕捉和關注，創意寫作規則ABDCE在小說集裡，也有教科書級別的實踐等等。

發布會還有「真心話大冒險」環節：主持人拷問應帆小說中的情節真假，哪些是真實發生的故事，哪些是完全虛構的情節等，現場觀眾笑聲不斷，並即興參與到拷問環節。

發布會的高潮是趙蓓、史冰冰、應帆三人聯手表演「漂亮的人都來紐約了」的精彩片段，以迷你話劇形式呈現小說高潮的魅力。現場還有應帆的新詩集「我終於失去了迷路的自由」展售，出版人洪君植和紐約詩人阮克強等分享了他們閱讀應帆著作的感受，都給予了很高的評價。