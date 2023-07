MoMA「歐姬芙特展」晚星系列八版本重聚

歐姬芙知名創作之一「晚星」系列。(取自MoMA官網)

或許我們都太熟悉美國藝術家喬治亞·歐姬芙(Georgia O’Keeffe)筆下的花朵、沙漠、山脈、動物頭骨等繪畫主題,而目前正在紐約現代藝術博物館(MoMA)展出的「喬治亞·歐姬芙:觀賞需要時間」(Georgia O’Keeffe: To See Takes Time)卻篤定地認為,我們對歐姬芙的了解其實沒有我們想像的那麼深。正如所有藝術家都不希望創作落入窠臼,身為觀賞者也應如此;MoMA這檔年度重頭戲,藉由新的策展角度讓人了解了你所不熟悉的歐姬芙。

名列20世紀藝術大師之一的歐姬芙,是美國第一位舉辦個人特展的女畫家;2014年11月,作品「曼陀羅/白花1號」,以4440萬美元成為拍賣場上有史以來賣出最高價的女性畫作。「喬治亞·歐姬芙:觀賞需要時間」策展人沙曼莎·佛里德曼(Samantha Friedman)表示,歐姬芙是位深受人們喜愛的藝術家,但人們對她的了解往往不夠。她說,2020年MoMA曾展出一幅歐姬芙的炭筆畫,當得知這是她的作品時,許多人都十分驚訝,因為這不符合他們對這位藝術家的預期。

歐姬芙紙上作品,讓人感受到一次又一次地迸發出創作的喜悅。

展120多幅紙上作品

此次展覽共展出歐姬芙120多幅鮮為人知的紙上作品,跨越了她從1915年到1964年數十年的創作生涯。作品內容包括風景、星星、花朵、肖像和裸體畫,材料則有炭筆、水彩、粉彩和石墨等。有些作品是寫實,有些則是抽象;種類繁多,以至於觀眾可能很難相信每幅作品背後都有歐姬芙的身影。

佛里德曼表示,透過對歐姬芙紙上作品的剖析,觀眾可以看到她的創作過程,以及她反覆回到相同主題的系列化構思。不同於畫布的厚重和昂貴,紙張既便宜又便於攜帶;在早期的創作生涯中,她經常使用這種材料進行實驗,在她漫長的一生中,也不斷地重拾這種創作材料。

「紐約客」雜誌專欄作家傑克森·亞恩(Jackson Arn)表示,觀賞MoMA展出的歐姬芙紙上作品,不用花很長時間就會發現,她對自己才華的判斷是錯誤的。但這並不稀奇,馬克吐溫也曾確信他的傑作是一本名為「聖女貞德個人回憶」(Personal Recollections of Joan of Arc)的沉悶乏味之作;蘇珊·桑塔格認為自己是位偉大的小說家,而世人卻把她誤認為散文家;歐姬芙在她98歲的大部分時間裡都在創作巨幅油畫,儘管有許多證據顯示她的炭筆和水彩畫也很出色。亞恩說,這就像一位世界級短跑運動員選擇了跑馬拉松。

藝術評論家塞巴斯蒂安·史密(Sebastian Smee)在「華盛頓郵報」撰文指出,正是在紙上,藝術家才會冒最多的風險;在紙上,他們才會有最重要的成就;在紙上,他們才會展現最真實的自我。更妙的是,紙上作品的價格相對低廉,所以可以在沒有華麗燈光的映襯下欣賞作品。

史密說,MoMA在此次展覽中「成功地重新點燃了這種魔力」,展覽規模雖然不算特別大,卻非常吸引人;不僅展示了歐姬芙某些傑作,還匯集了她針對相同主題創作的眾多系列作品。同一系列的作品,有時採用不同的媒介,以分散排列的方式懸掛在一起;這些作品本身就很美,同時也極大程度地揭示了藝術家的創作歷程。

捕捉無可救藥流浪癖

佛里德曼表示,歐姬芙在紙上創作有現實上不得不然的考量,尤其是身為一名經濟條件並不寬裕的女性藝術家。對歐姬芙來說,早期的教師收入是經濟上的主要來源,所以她不是在維吉尼亞州 、德州 ,便是在南卡羅來納州,而紙張對她來說是一種更容易、更便於運送的材料。她可以把床單捲起來,透過郵件寄給在紐約的朋友,「這種材料更便於運送和攜帶」。

MoMA紙張保護副研究員蘿拉·紐菲爾德(Laura Neufeld)指出,當歐姬芙旅行到新的地方、或她在探索新的題材時,會用紙張來進行初期的構圖,為粉彩或油畫作品提供素材;正是在紙上創作,她首先捕捉到的是對一個地方的最初的想法、感受和思緒。紐菲爾德說,這一點貫穿了她的一生,例如她有個很棒的香蕉花系列素描,仔細觀察置於紙張中央的花朵,呈現出鮮明的效果。

亞恩指出,讀完展場牆上的說明文字,會意識到歐姬芙的「流浪癖」有多麼無藥可救:她在威斯康辛州的農場長大,在維吉尼亞州讀完高中,1905年進入芝加哥藝術學院,兩年後加入紐約藝術學生聯盟。一幅繪有死兔子與銅罐的獲獎油畫,讓她在喬治湖度過了一個自由學習的夏天;後來,她還去阿帕拉契(Appalachia)露營,並在德州和南卡羅來納州任教。

歐姬芙在新墨西哥州 阿布奎基(Albuquerque)的家中安享晚年的典型形象為她的藝術蒙上了一層溫馨的色彩,讓人聯想到她一遍又一遍地描繪她的庭院大門,只是因為它就在那裡。亞恩說,歐姬芙的紙上作品捕捉到的是她更加焦躁不安的情緒,面對同一個湖泊或峽谷坐立不安,彷彿再也看不到了。

「晚星」系列八個版本首次重聚一起亮相。

「晚星」追逐日落記錄

「喬治亞·歐姬芙:觀賞需要時間」的另一個亮點是,歐姬芙最知名的繪畫主題之一「晚星」(Evening Star)系列的八個版本首次重聚在一起,這是她在德州一所大學任教期間,對一場戲劇性追逐日落過程的記錄。

史密指出,依創作順序來看,這些作品顯然經歷了某種演變,由大地和天空組成的帶狀圖案暗示著一幅直觀的風景畫,但很快就被抽象的同心圓所取代,同心圓之間用細細的白線隔開,這是未觸碰過顏料的紙張;史密說,你會發現「晚星」逐漸搶占了大部分畫面,在與具張力的磁化線條存在的同時,它也在膨脹和跳動;但是,如果說有什麼變化的話,那就是隨著演變的進行,圖像變得愈來愈模糊,保留的線條消失了,在最後的作品中,一切都變得愈發抽象。

佛里德曼和諾菲爾德解釋說,在該系列的後期階段,歐姬芙轉而使用吸水性極強的日本紙,這樣做的結果是,顏料會立即浸入紙中,顯示出柔和的漫色過程所產生空靈的效果。

佛德里曼指出,歐姬芙是在1917年創作「晚星」系列,德州天空的色彩讓她的調色盤得到了真正的擴展和爆發;佛里德曼也將第一次世界大戰前後的這段時期,稱為歐姬芙的突破時期。佛里德曼說,當時歐姬芙白天教書、晚上創作,把紙張鋪在地板上,用炭筆塗抹,試圖畫出她所謂的「腦海中的形象」;參觀者可以在位於新墨西哥州聖塔菲(Santa Fe)的喬治亞·歐姬芙博物館看到藝術家使用的材料,歐姬芙對創作材料的要求非常細緻和明確,她的一些粉彩顏料都是從零開始製作的。

肖像畫流露少見溫情

史密森尼學會雜誌撰稿人茱莉亞·賓史旺格(Julia Binswanger)注意到,歐姬芙「黑線」(Black Lines)、「藍線初稿」(First Drawing of the Blue Lines)和「藍線X」(Blue Lines X)等畫作包含細長的黑色抽象線條,宛如高大的水鳥;這些作品不像人們經常聯想到的色彩斑斕的花卉油畫,也與展覽中展示的寫實肖像畫形成鮮明對比。

關於歐姬芙對美國畫家博福德·迪蘭尼(Beauford Delaney)的描繪,「紐約時報」的羅貝塔·史密斯(Roberta Smith)說,歐基芙似乎被迪蘭尼迷住了;她為迪蘭尼所繪的肖像畫流露出一種溫情,這在她的作品中並不常見。

亞恩表示,每一代美國人都會創造出一個不同的歐姬芙,對她的形象進行修飾,以迎合當下的偏好。50年代,她被譽為「色域繪畫」(color-field painter)先驅、抽象表現主義畫家羅斯科(Mark Rothko)和紐曼(Barnett Newman)的教母;到了60年代,她又被重新塑造成一個嬉皮原型(proto-hippie),遠離文明在沙漠中尋找自我;70年代和80年代,新一波女權主義者為她傾倒。

亞恩說,誰是20年代的歐姬芙?或者反過來問,20年代是什麼?對自己所處的時代一概而論是一種愚蠢的遊戲,但如果MoMA的展覽能給大眾帶來一些啟示的話,那麼我們的時代就是一個躁動不安、介於兩者之間的文化:對紀念碑式的作品過敏,對「偉大」持懷疑態度,對曾經被認為是次要的審美形式著迷。

藝評家莫瑞·懷特(Murray Whyte)在「波士頓環球報」撰文指出,當歐姬芙變成歐姬芙時,他不得不懷疑她是否開始感到受制於人們的期望,不得不保持她精心塑造的形象;而在這個充滿可能被視為次要作品的展覽中,卻沒有這種感覺,「它一次又一次地迸發出創作的喜悅」。

「喬治亞·歐姬芙:觀賞需要時間」(Georgia O'Keeffe: To See Takes Time)將在紐約現代美術館(地址:11 W 53rd St, New York)展出至8月12日。

展覽詳見MoMA官網www.moma.org